الداخلية العراقية ترد على اتهامات منح الإقامة لضباط نظام الأسد

نفى الناطق باسم الداخلية العراقية العميد مقداد ميري ما تدولته بعض مواقع التواصل الاجتماعي عن منح السلطات الحكومية العراقية حق ‘الإقامة المؤقتة لدواعٍ إنسانية’ لعشرات الضباط وقادة جيش النظام السوري السابق.

وأوضح أن الفترة الماضية ترددت أنباء على مواقع التواصل الاجتماعي عن منح السلطات العراقية حق الإقامة لضباط سوريين لجأوا إلى العراق في السابع والثامن من كانون الأول الماضي، بعد دخول قوات المعارضة إلى دمشق، ووافقت بغداد على دخولهم من معبر البوكمال الحدودي بعد نزع أسلحتهم.

وشدد على أن العراق ينفي هذه الأنباء جملةً وتفصيلًا، مؤكدا أهمية الحصول على المعلومات من مصادرها الرسمية حصراً والابتعاد عن الشائعات المغرضة".



وتابع: “ نؤكد أن وزارة الداخلية العراقية لم تقم بأي إجراء بشأن منح الإقامة، ولأي سبب كان، للضباط وقادة الجيش السوري السابق، كما يحاول البعض الترويج له”.