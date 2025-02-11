قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
زيلينسكي: احتياطيات اليورانيوم والتيتانيوم الأوكرانية تشكل تهديداً إذا سيطرت عليها روسيا
3 سنوات ورقم ضخم.. التفاصيل الكاملة لعرض باريس سان جيرمان لضم محمد صلاح
وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة التعبوى للجيش الثالث الميداني
سموحة يتقدم بهدف على بتروجيت في الشوط الأول
كامل الوزير: ربط كل المناطق الصناعية بطريق قطار واحد
نيران صديقة .. الزمالك يسجل الهدف الأول في شباك فاركو
أبو العينين: تكامل منظومة الموانئ البحرية والبرية واللوجستية يسهم في خفض تكاليف الاستثمار والإنتاج
الزمالك يتقدم بهدف بالنيران الصديقة على فاركو بالشوط الأول بالدوري
رقم ضخم.. تعرف علي تكلفة استاد الأهلي الجديد وسعته
أوكرانيا تعرض صفقة على ترامب: مساعدات عسكرية مقابل تطوير صناعة المعادن
ليلة القبض على عنصر إجرامي هارب من 31 قضية جنائية في أسيوط .. تفاصيل
عائلات المحتجزين تتظاهرأمام مكتب نتنياهو للمطالبة بتنفيذ مراحل صفقة التبادل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

صناعة النواب تناقش النهوض بشركات قطاع الأعمال العام

محمد مصطفى السلاب
محمد مصطفى السلاب
فريدة محمد

شهدت  لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة محمد مصطفى السلاب، مناقشة طلب إحاطة مقدم من النائب أميرة أبو شقة، بشأن النهوض بشركات قطاع الأعمال العام.

و قال  النائب محمد مصطفى السلاب، أهمية النهوض بقطاع الأعمال العام، لما يضمه من شركات متنوعة في العديد من القطاعات المختلفة.

و لفت  النائب إلى أن هناك رفض تام لأي شكل من أشكال التصفية أو البيع لشركات قطاع الأعمال العام، مشددا على ضرورة تطوير المصانع القائمة.

وقال  السلاب، أن تطوير شركات قطاع الأعمال العام، يساهم في عمليات التفاوض فيما يتعلق يالتوسع في الشراكات مع القطاع الخاص.

طالبت النائبة أميرة أبو شقة، عضو مجلس النواب، بتقرير عن الاستراتيجية المتكاملة لدراسات الجدوى لشركات قطاع الأعمال العام في الفترة المقبلة.

وحذرت النائبة من العمل في جذر منعزلة بين القطاعات المختلفة، فيما يتعلق بملف الصناعة من أجل زيادة الصادرات وتقليل الورادات.

من جانبه أكد محمد حسونة، مستشار وزير قطاع الأعمال العام للاستثمار والهيكلة، أنه لا توجد نية لتصفية الشركات، قائلا: قطاع الأعمال غير مستهدف له التصفية.

وأشار إلى أن هناك توجه لعمليات التطوير والإحلال للشركات، فضلا عن التوجه في الشراكة مع القطاع الخاص.

وأكد السعي نحو توطين الصناعة المحلية، من أجل تقليل الواردات وتعظيم الصادرات.

و لفت  مستشار وزير قطاع الأعمال العام، أن هناك توجه من أجل الارتقاء بالموارد الموجودة في مصر، والعمل لتعظيم القيمة المضافة لهذه الموارد، وهو الأمر الذي يساهم في خلق مزيد من فرص العمل.

مجلس النواب لجنة الصناعة محمد مصطفى السلاب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مي الغيطي

كسر في الحوض وإصابة في العمود الفقري.. تفاصيل حادث مي الغيطي واعتذارها لـ رامز جلال

انستابي

خاف على فلوسك.. تحذير عاجل من إنستاباي للعملاء

صلاة الجماعة

هل يجب قراءة الفاتحة بعد الإمام في الصلاة الجهرية.. الإفتاء توضح

الأرصاد الجوية

الأرصاد تحذر من رياح وأمطار وطقس شديد البرودة في هذا الموعد.. فيديو

الكارت الموحد

مميزات الكارت الموحد بديل بطاقة التموين وخطوات الحصول عليه

الامطار

رسالة عاجلة من وزارة الداخلية بشأن الطقس السيئ على الطرق

الأمطار

الجو هيمطر.. تحذير عاجل من الأرصاد لسكان هذه المناطق.. فيديو

وزير التربية والتعليم

التعليم تصدر قرارات عاجلة لحماية الطلاب خشية السقوط من الأدوار العليا بالمدارس

ترشيحاتنا

وزير الأوقاف يكرم المبدع الصغير أدهم عبد النبي

وزير الأوقاف يكرم المبدع الصغير أدهم عبد النبي

حكم الهبة للزوجة

حكم الهبة للزوجة مدة حياتها ثم العودة إلى الواهب بعد ذلك

دار الإفتاء المصرية وأكاديميـة البحث العلمي والتكنولوجيا يوقعان مذكرة تعاون

مذكرة تعاون بين دار الإفتاء وأكاديميـة البحث العلمي والتكنولوجيا

بالصور

وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة التعبوى للجيش الثالث الميداني

وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة التعبوى للجيش الثالث الميداني
وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة التعبوى للجيش الثالث الميداني
وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة التعبوى للجيش الثالث الميداني

القوات المسلحة تشارك بالمسابقة الدولية العاشرة في حفظ القرآن الكريم للعسكريين بالسعودية

القوات المسلحة تشارك فى المسابقة الدولية العاشرة فى حفظ القرآن الكريم للعسكريين بالسعودية
القوات المسلحة تشارك فى المسابقة الدولية العاشرة فى حفظ القرآن الكريم للعسكريين بالسعودية
القوات المسلحة تشارك فى المسابقة الدولية العاشرة فى حفظ القرآن الكريم للعسكريين بالسعودية

زجاجة غريبة بالمنزل.. أسما إبراهيم تكشف تفاصيل صادمة عن تعرضها للسحر

أسما إبراهيم
أسما إبراهيم
أسما إبراهيم

حرك صوابع رجلك.. عادة بسيطة لتعزيز صحة القلب والأوعية الدموية

)حرك صوابع رجلك عادة بسيطة لتعزيز صحة القلب والأوعية الدموية
)حرك صوابع رجلك عادة بسيطة لتعزيز صحة القلب والأوعية الدموية
)حرك صوابع رجلك عادة بسيطة لتعزيز صحة القلب والأوعية الدموية

فيديو

الحاجة زينب الشربيني ونجلها يؤدو العمرة

شيخ الأزهر يفي بوعده.. الحاجة زينب الشربيني ونجلها يؤديان العمرة

وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة التعبوى للجيش الثالث الميداني

وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة التعبوى للجيش الثالث الميداني

القوات المسلحة تشارك فى المسابقة الدولية العاشرة فى حفظ القرآن الكريم للعسكريين بالسعودية

القوات المسلحة تشارك بالمسابقة الدولية العاشرة في حفظ القرآن الكريم للعسكريين بالسعودية

عفاف شعيب ومحمد سامي

لازم يكون درس للكل.. تطورات قضية الفنانة عفاف شعيب ضد المخرج محمد سامي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صوت الإذاعة مجد لا يخبو

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر: الذكاء الاصطناعي واستراتيجيات التدريس

إبراهيم الشاذلي

إبراهيم الشاذلي يكتب: مصر بين الأفخاخ والتحديات.. رؤية استراتيجية لصمود الدولة

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هدنة غزة.. تهدئة أم تصعيد قادم؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب .. جمال حمدان: عبقري المكان والزمان

المزيد