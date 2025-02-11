الدوري المصري.. سموحة يهزم بتروجيت بهدف نظيف

حقق فريق سموحة الفوز على نظيره بتروجيت بهدف نظيف في المباراة التي جمعت الفريقين منذ قليل على إستاد بتروسبورت في اطار الجولة الـ13 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورى NILE".

وأحرز محمد سالم نجم سموحة الهدف في الدقيقة 4 من عمر اللقاء.

نتيجة مباراة سموحة وبتروجيت

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد فريق سموحة للنقطة 17 محتلا المركز العاشر بجدول ترتيب مسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورى NILE" بينما توقف رصيد فريق بتروجيت عند النقطة 17 أيضا محتلا المركز التاسع.

وجاء تشكيل سموحة لمواجهة بتروجت كالتالي:

حراسة المرمى: الهاني سليمان.

الدفاع: هشام حافظ – محمد مصطفى "ميدو" – شريف رضا – عبد الرحمن عامر.

الوسط: محمد متولي "كناريا" – محمد رجب الصافي – دوكو دودو.

الهجوم: عبد الكبير الوادي – محمد سالم – صامويل أمادي.