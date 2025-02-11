خبير تربوي: فرض تحليل المخدرات كشرط للترقية في بعض الجامعات إهانة لسمعة الأستاذة

قال الدكتور تامر شوقي، الأستاذ بكلية التربية جامعة عين شمس والخبير التربوي، إنه يؤكد على موقفه الثابت بخصوص شرط تحليل المخدرات في الجامعات، فهذا الشرط، رغم أنه قد يُنظر إليه في بعض السياقات على أنه إجراء روتيني، إلا أنه في الواقع يمثل إهانة لسمعة الأستاذ الجامعي.

وأضاف شوقي في تصريح لصدى البلد، أن أستاذ الجامعة، بطبيعته، يشغل مكانة مهنية وعلمية مرموقة، ولديه ضمير مهني يحمله طوال مسيرته الأكاديمية، وبالتالي فإن فرض هذا الشرط يشوه هذه الصورة، ويصنف الأستاذ الجامعي في خانة الاشتباه.

وأوضح أن “الترقية في الجامعات تعتمد على معايير معروفة منذ عشرات السنين، تشمل الإنجازات البحثية، والنشاط المجتمعي، والخدمي، والتدريسي، ولا يمكن أن تكون هذه المعايير مرتبطة بفرض تحاليل مخدرات قد تنال من مكانة الأساتذة العلمية والشخصية”.

واختتم: “إذا كان هذا الشرط يُفرض بموجب قوانين الدولة، فلا مانع لدي، ولكن بشرط أن يكون تطبيقه شاملاً لجميع فئات المجتمع دون استثناء، وألا يكون مخصصاً لفئة معينة فقط، هذا هو الموقف الذي أتبناه بخصوص موضوع تحليل المخدرات في الجامعات”.