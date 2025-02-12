القومى للبحوث يطلق برامج تدريبية للأطباء فى مجال النساء والتوليد غدا

أعلن المركز القومي للبحوث عن تنظم الجمعية المصرية لجراحة المناظير والعقم وأمراض النساء والتوليد مؤتمر للإعلان عن بدء دورات وبرامج تعليمية وتدريبية للأطباء من خلال خبراء محليين و أجانب والتي سيحضرها عدد كبير من الأطباء من دول عديدة مثل الولايات المتحدة الأمريكية و فرنسا و إنجلترا بالإضافة إلي دول عربية شقيقة من المملكة العربية السعودية و الإمارات العربية المتحدة و إمارة قطر و مملكة البحرين.

يأتي المؤتمر فى إطار استراتيجية الدولة فى دعم الجمعيات الأهلية و تدريب الأطباء ورفع كفاءتهم للارتقاء بالمنظومة الطبية فى مصر و مع قرب الموافقة علي قانون المسئولية الطبية مع ما يستتبعه من ضرورة إعطاء تدريبات و شهادات معتمدة دولية و محلية للأطباء في كافة التخصصات بعد التخرج.

وأشار المركز إلى أن الجمعية المصرية لجراحة المناظير والعقم وأمراض النساء والتوليد بالتعاون مع المركز القومى للبحوث طبقا لبروتوكول التعاون المنعقد بينهم و في إطار تقديم برامج تعليمية وتدريبية للأطباء من خلال خبراء محليين و أجانب مع أعطاء شهادات معتمدة من أجل تحسين جودة الأداء الطبي في مجال النساء والتوليد ونشر الوعى والتثقيف فى هذا التخصص.