حمادة هلال ينتهي من تصوير مشاهد المداح فى الفيوم خلال أيام

أوشك الفنان حمادة هلال على الإنتهاء من تصوير المشاهد المتبقية له بصحراء الفيوم من أحداث مسلسل المداح " أسطورة العهد " , المقرر عرضه خلال شهر رمضان المبارك .

ومن المقرر الإنتهاء من تصوير مشاهد الفيوم بالكامل قبل حلول الشهر الكريم , حيث يستأنف بعدها الفنان حمادة هلال والأبطال المشاركين فى العمل تصوير المشاهد المتبقية من أحداث المسلسل فى القاهرة .

ويقوم حاليا المخرج أحمد سمير فرج بتصوير بعض المشاهد الخاصة بالعمل فى لوكيشن داخلى بإحدى الشقق السكنية بمنطقة مصر الجديدة .

يذكر أن مسلسل المداح يتمتع بشهرة كبيرة إستمرت على مدار أجزائه السابقة , وهذا ما جعله يحتل مكانه خاصة لدى جمهوره المصرى والعربى ، بعد إعلان 4 مواسم منه ليكون الجزء الخامس " أسطورة العهد" المقرر عرضه خلال الموسم الرمضاني 2025 محل ترقب من الجميع خاصة بعد طرح البرومو الدعائى للمسلسل , و الذي يحمل جرعة كبيرة من الإثارة والتشويق .

هذا وقد طرحت شركة سيدارز آرت برودكشن " صّباح إخوان " مؤخرا البوسترات الرسمية و البومو الدعائى لمسلسل المداح " أسطورة العهد " إستعدادا للعرض حصرى على شاشة mbc مصر خلال شهر رمضان المقبل .

المداح يشارك فى بطولته نخبة كبيرة من النجوم وهم حمادة هلال وغادة عادل وخالد الصاوي وخالد سرحان ودنيا عبد العزيز وهبة مجدي وحنان يوسف ومي كساب وغيرهم , المسلسل من تأليف أمين جمال ووليد أبوالمجد وشريف يسري وإخراج أحمد سمير فرج .