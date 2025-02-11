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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

حمادة هلال ينتهي من تصوير مشاهد المداح فى الفيوم خلال أيام

حمادة هلال
حمادة هلال
قسم الفن

أوشك الفنان حمادة هلال على الإنتهاء من تصوير المشاهد المتبقية له بصحراء الفيوم من أحداث مسلسل المداح " أسطورة العهد " , المقرر عرضه خلال شهر رمضان المبارك . 
ومن المقرر الإنتهاء من تصوير مشاهد الفيوم بالكامل قبل حلول الشهر الكريم , حيث يستأنف بعدها الفنان حمادة هلال والأبطال المشاركين فى العمل تصوير المشاهد المتبقية من أحداث المسلسل فى القاهرة . 
ويقوم حاليا المخرج أحمد سمير فرج بتصوير بعض المشاهد الخاصة بالعمل فى لوكيشن داخلى بإحدى الشقق السكنية بمنطقة مصر الجديدة . 
يذكر أن مسلسل المداح يتمتع بشهرة كبيرة إستمرت على مدار أجزائه السابقة , وهذا ما جعله يحتل مكانه خاصة لدى جمهوره المصرى والعربى ، بعد إعلان 4 مواسم منه ليكون الجزء الخامس " أسطورة العهد"  المقرر عرضه خلال الموسم الرمضاني 2025 محل ترقب من الجميع خاصة بعد طرح البرومو الدعائى للمسلسل  , و الذي يحمل جرعة كبيرة من الإثارة والتشويق .
هذا وقد طرحت شركة سيدارز آرت برودكشن " صّباح إخوان " مؤخرا البوسترات الرسمية و البومو الدعائى لمسلسل  المداح " أسطورة العهد  " إستعدادا للعرض حصرى على شاشة mbc مصر  خلال شهر رمضان المقبل . 
المداح يشارك فى بطولته نخبة كبيرة من النجوم وهم حمادة هلال وغادة عادل وخالد الصاوي وخالد سرحان ودنيا عبد العزيز وهبة مجدي وحنان يوسف ومي كساب وغيرهم , المسلسل من تأليف أمين جمال ووليد أبوالمجد وشريف يسري وإخراج أحمد سمير فرج .

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