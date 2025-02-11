أخبار الشرقية اليوم.. افتتاح جناح العمليات الجديد بمستشفى الإبراهيمية المركزي ومعرضي أهلا رمضان ومجازة أبطال فيديو تقديم الورود داخل مدرسة

شهدت محافظة الشرقية اليوم عددا من الاحداث الهامة والحيوية خلال الساعات القليلة الماضية والتي كان من ابرزها..

افتتاح جناح العمليات الجديد بمستشفى الإبراهيمية المركزي

تفقد المهندس حازم المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية سير العمل داخل مستشفى الإبراهيمية المركزي والمقامه على مساحة 2600 م لخدمة أبناء المدينة وذلك للوقوف على مستوى الخدمات الصحية والعلاجية المقدمة للمرضى والمترددين على المستشفى في حضور محمد نعمة كُجَك السكرتير العام المساعد للمحافظة والعميد أ.ح رياض الرماح المستشار العسكري للمحافظة والدكتور هاني جميعه وكيل وزارة الصحة ويسري راشد رئيس مركز ومدينة الإبراهيمية والدكتور السيد عبد السلام مدير إدارة المستشفى.

بدأ المحافظ جولته بافتتاح جناح العمليات الجراحية الجديد والمُقام بالجهود الذاتية بالتعاون مع المجتمع المدني بتكلفة 5 مليون جنيه والذي يضم 5 غرف عمليات لإجراء جراحات العظام والمناظير وجراحات عامة ونساء وولادة ليمثل إضافة للمستشفى تساهم في تخفيف آلام المرضى والمترددين عليها .

ثمن المحافظ مجهودات منظمات المجتمع المدني ورجال الأعمال وتعاونهم مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لتقديم كافة أوجه الدعم والمساندة للقطاع الطبي بالمحافظة بما ينعكس على الإرتقاء بمستوى الخدمات الصحية والعلاجية المقدمة للمرضى لافتاً إلى أن تضافر الجهود والمشاركة المجتمعية بين كافة الجهات والمؤسسات والهيئات الحكومية والأهلية والخاصة والمجتمع المدني تُساهم في توفير الأجهزة الطبية وتطوير الأقسام الطبية المختلفة بالمستشفيات لتقديم خدمات صحية أفضل للمواطنين.

محافظ الشرقية يفتتح معرضي أهلا رمضان في ههيا والإبراهيمية

افتتح المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية معرض أهلا رمضان في مدينة ههيا، والمقام بالتعاون بين المحافظة ومديرية التموين والتجارة الداخلية ورئاسة مركز ههيا، في أرض السنترال القديم، على مساحة 500 متر؛ لتوفير جميع احتياجات الأسر من السلع الغذائية الأساسية وياميش رمضان بأسعار مخفضة.

وأكد محافظ الشرقية أن هذه المعارض تأتي ضمن خطة متكاملة تشمل سلسلة من المعارض والمنافذ المنتشرة بجميع مراكز ومدن المحافظة، لضمان وصول السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة، لافتا إلى أنه تم التنسيق بين مديرية التموين وكبار الموردين وسلاسل التجزئة الكبرى لعمل تخفيضات كبيرة على العديد من المنتجات والمواد الغذائية تصل إلى 30%.

وتفقد محافظ الشرقية أجنحة المعرض، والذي يضم 15 باكية تحتوي علي جميع السلع الأساسية التي يحتاج إليها المواطن في حياته اليومية من “لحوم، زيوت، سكر، أرز، مكرونة، خضروات، فاكهة، منتجات ألبان، سلع تموينية متنوعة”، بالإضافة إلى “ياميش رمضان” بمختلف أنواعه، بما في ذلك “التمر، المكسرات، الزبيب، القراصيا، جوز الهند” بأسعار مخفضة.

بـ 3 ملايين جنيه..تركيب إنترلوك في متفرعات شارع سليمان جاد بالإبراهيمية

تفقد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية أعمال تركيب بلاط الإنترلوك بمتفرعات شارع سليمان جاد والجاري تنفيذها على مساحة 10 آلاف متر مسطح وبتكلفة 3 مليون و 500 ألف جنيه ، والتي تأتي تماشياً مع خطة التطوير والتجميل التي تشهدها المحافظة لإعادة الشكل الجمالي والحضاري لمدنها.

وتعرف محافظ الشرقية من يسري راشد رئيس مركز ومدينة الإبراهيمية عن طبيعة الأعمال الجارية ، وتمت الإشارة إلى أنه جاري الإنتهاء من أعمال تركيب بلاط الإنترلوك بالشوارع المتفرعة من شارع سليمان جاد بإجمالي 10000 متر ومتوسط عرض 5 وبتكلفة 3 مليون و 500 ألف جنيه. وذلك ضمن الخطة الإستثمارية للعام المالي الحالي 2024/2025 ولإعادة الوجة الجمالي والحضاري لها وتقديم افضل الخدمات لقاطنيها.

وأضاف رئيس مركز الإبراهيمية أنه جاري الإنتهاء من تركيب إنترلوك سمك 8 سم بعد أن تم وضع طبقة سن وقطع الفيرما بسمك 15 سم عقب الدمج ثم طبقه رمل بسمك 5 سم ، وإنشاء غرف تصريف لمياه الأمطار، وجاري تكثيف ورديات العمل لسرعة الإنتهاء من الأعمال طبقا للجدول الزمني المحدد.

مجازة أبطال فيديو تقديم الورود داخل مدرسة بالشرقية ونقلهم للعمل ببحر البقر

أكد مصدر بمديرية التربية والتعليم بمحافظة الشرقية، أنه تم إحالة واقعة قيام مدرسة بإحدي مداري مركز الحسينية بإهداء زوجها باقة من الورود وتقبيل يديه داخل المدرسة للتحقيق، مشيراً إلي أنه تم نقلهم للعمل بإحدي مدارس بحر البقر مع مجازاة كلا منهما بخصم ٧ ايام من راتبهم مع استمرار التحقيق معهم.

واضاف المصدر ان هذة القرارات تعد أولية مع استمرار التحقيق معهما ومن المتوقع تغليظ العقوبة في حالة ما أسفرت نتيجة التحقيق.

واشار المصدر إلى أن الزوج والزوجة يعملان بإحدي المدارس وتم إحالتهم للتحقيق، عقب تداول مقطع الفيديو من قبل رواد موقع التواصل الاجتماعى “فيسبوك".

إزالة 90 مخالفة وتنفيذ قرارات غلق وتشميع بالعاشر من رمضان |صور

المهندس علاء عبد اللاه مصطفى، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان انه في إطار جهود جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان لفرض الانضباط الحضاري والتصدي لمخالفات البناء والإشغالات غير القانونية، نفّذ الجهاز حملة موسعة بالتنسيق مع شرطة التعمير، ومباحث شرطة التعمير، وشرطة المرافق، استهدفت تنفيذ 90 قرار غلق وتشميع وإزالة بعدد من الأحياء.

وأضاف رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان ان الحملات شملت الحي الأول ومركز الحي الأول والحي الثاني والحي الثالث والحي التاسع والحي الحادي عشر والحي الخامس عشر.

وشهدت الحملة مشاركة مكثفة من الأجهزة الأمنية، حيث تم تنفيذ القرارات بكل حزم مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين، في إطار توجيهات الدولة بفرض هيبة القانون والحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة.

وأشارالمهندس علاء عبد اللاه مصطفى، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، أن هذه الحملات تأتي ضمن خطة شاملة لضبط المخالفات بمختلف أحياء المدينة، مشددًا على استمرارها خلال الفترة المقبلة لضمان الالتزام بالاشتراطات القانونية المنظمة للنشاط العمراني والتجاري، بما يسهم في تحقيق بيئة حضارية منظمة وآمنة.

ويؤكد الجهاز عزمه على التصدي لأي تجاوزات من شأنها الإضرار بالصورة العمرانية للمدينة، مع اتخاذ الإجراءات الرادعة بحق المخالفين، وذلك بالتنسيق الكامل مع الجهات المعنية، للحفاظ على مكانة مدينة العاشر من رمضان كأحد أكبر المدن الصناعية والعمرانية في مصر.