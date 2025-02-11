سمير فرج: مصر لديها أوراق قوية من أجل الحفاظ على أمنها القومي

اكد اللواء دكتور سمير فرج المفكر الإستراتيجي، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يتمتع بالحكمة والهدوء ولا يتسرع في اي قرار، مضيفا أن مصر لديها اوراق قوية من أجل الحفاظ على أمنها القومي.

السيسي يتمتع بالحكمة والهدوء ولا يتسرع في اي قرار

وأضاف سمير فرج، في حوار مع الاعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، أن الاجواء التي نعيشها اليوم تشبه فترة عام 1956 والشعب يساند القيادة السياسية والقوات المسلحة، متابعا أن القيادة تستند الى قرار الشعب والحفاظ على كل شبر من الارض.

وتابع اللواء دكتور سمير فرج المفكر الإستراتيجي، أن الشعب المصري القادر على حماية الوطن من اي مخططات، مستدركا أن قرار دونالد ترامب بشان خطه التطهير غزة غير مدروس.