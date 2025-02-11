سمير فرج يرد على ترامب ويكشف تفاصيل المساعدات الأمريكية مع أحمد موسى| بث مباشر

حل اللواء سمير فرج المفكر والخبير الاستراتيجي، ضيفاً على الإعلامي أحمد موسى، في حوار خاص عبر برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»ـ ليرد فيه على مخطط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ويكشف عن تفاصيل المساعدات الأمريكية.

أكد اللواء دكتور سمير فرج المفكر الاستراتيجي، أن العالم بعد الرئيس الأمريكي ترامب تغير يعد توليه الحكم، لا أحد ماذا سيفعل ترامب او القرار الذي سيتخذه.

وأضاف سمير فرج، في حوار مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، أن بدأنا بـ 840 مليون دولار مساعدة اقتصادية من أمريكا وانخفضت تدريجيا، مشيرا إلى أن 135 مليون دولار حجم المعونة الاقتصادية الأمريكية لمصر.

وأشار اللواء دكتور سمير فرج المفكر الاستراتيجي، إلى أن المستشفى الطور واسوان من المعونة الامريكية الاقتصادية لمصر، جو بايدن أوقف المعونة الامريكية لمصر كورقة ضغط من اجل تهجير الفلسطينيين.

مصر لديها أوراق قوية من أجل الحفاظ على أمنها القومي

أكد اللواء دكتور سمير فرج المفكر الاستراتيجي، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يتمتع بالحكمة والهدوء ولا يتسرع في أي قرار، مضيفا أن مصر لديها أوراق قوية من أجل الحفاظ على أمنها القومي.

وأضاف سمير فرج، أن الأجواء التي نعيشها اليوم تشبه فترة عام 1956 والشعب يساند القيادة السياسية والقوات المسلحة، متابعا أن القيادة تستند الى قرار الشعب والحفاظ على كل شبر من الأرض.

وأوضح اللواء دكتور سمير فرج المفكر الاستراتيجي، أن الشعب المصري القادر على حماية الوطن من أي مخططات، مستدركا أن قرار دونالد ترامب بشان خطه التطهير غزة غير مدروس.

تصريحات الرئيس الأمريكي ترامب

رد الإعلامي أحمد موسى، على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حول تهجير الشعب الفلسطيني والسيطرة على قطاع غزة، مؤكدا أن ترامب يُريد جعل غزة قاعدة أمريكية كُبرى في الشرق الأوسط.

وقال «موسى» خلال تقديم برنامجه «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، إن المساعدات العسكرية الأمريكية ليست ضمن اتفاقية السلام، إحنا فيه شراكة استراتيجية بين البلدين ولا أمريكا هتستغنى عن مصر ولا مصر هتستغنى عن أمريكا، باختلاف الرؤساء.

وتابع أحمد موسى: «إحنا متعودين على الضغوط الأمريكية، والإبتزاز، لكن مش قابلينهم، والمساعدات اللي بيعطوها إلينا غيروا أسمها وبعدين مبقتش تيجي، إحنا في سنة 7 مليار دولار خسارة قناة السويس ولا تراجعنا خطوة».

وأضاف : «إحنا دولة كبيرة وشعب عظيم، لـ أمريكا أولوية في عبور قناة السويس، إحنا نتعاون مع بعض من غير ضغوط، ليه تعمل مدة وتتغط علينا إحنا مش هنسيب أرضنا، ولا الرئيس ولا الشعب ولا الجيش يقدر يسيب 1 سنتيمتر، شهدائنا يقولوا ايه، مهما عمل ترامب مش هنسيب 1 سنتيمتر».

وأردف أحمد موسى: «مصر مش بتخاف غير من ربنا، ورئيس مصر مش بيخاف غير من ربنا، واللي أعرفه ومتأكد منه أن مفيش واحد هيسمح بكدة مهما حصل، كفاية إحنا عندنا ضغوط عظيمة، خلينا نحافظ على السلام كفاية ضغوط على شعبنا وجيشنا».

وواصل: «دي بلد لازم الكل يحترمها، اللي يتكلم عنها لازم يتكلم عنها بتقدير واحترام، مش رضى أمريكا هيودينا الجنة، حصل ايه قبل كدة وهتفضل مصر قوية وعظيمة، ولن تتراجع عن الثوابت التاريخية، شوفتوا بيان الخارجية إمبارح بيتكلم عن القدس الشريف اللي بيتكلم عن عاصمة الدولة الفلسطينية، ولسة نتنياهو مجرم الحرب لسه بيقول إحنا مستعدين لكل السيناريوهات».

وعقب أحمد موسى: «بالمناسبة مفيش سلام، هما مش عايزين سلام، خد غزة علشان يدورها ويحولها لقاعدة عسكرية وهما كده عايزين سلام، من سنة قولت الكلام ده بيتعمل النهارده، مكنوش رايحين يستكشفوا الأجواء، غزة هتتحول لأكبر قاعدة عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط».

واختتم أحمد موسى: «هذا هو المخطط الأمريكي، وكلنا على قلب رجل واحد، كبير وصغير وأخطر تحديات موجودة جاية، مش هنخلي المخطط ده يمشي وعلى جثثنا كلنا، ومصر تدينا حصة ده كلام، وده مش كلام سياسة ده كلام لن نسمح بيه على الإطلاق، ولن نقبل من ترامب ولا غيره يتكلم عننا كده، إحنا كنا فاكرين الراجل هيعمل سلام زي الفترة الأولية، لكن ظهر الوجه الحقيقي، يا عالم يا عرب خلوا بالكم الجميع إيد واحدة ولا يخاف أبدًا قوتنا أننا نكون مع بعض، مفيش حاجة أسمها العالم العربي هيقدم تنازلات إحنا أكبر دولة مش هنقدم تنازلات».