رئيسة الأوبرا تتفقد مسرح سيد درويش بالإسكندرية وتتابع سير العمل

قامت الدكتورة لمياء زايد رئيسة دار الأوبرا المصرية بزيارة مسرح سيد درويش (أوبرا الإسكندرية) لمتابعة سير العمل وتحفيز العاملين على الحفاظ على مكانته المميزة كأحد قلاع الفكر والفن في المدينة. أكدت أن المسرح يعد مركزاً تنويرياً ومنارة للإبداع تلعب دوراً هاماً في تطوير وعي أبناء الإسكندرية والمناطق المجاورة. كما حثت على الحفاظ على المبنى التاريخي الذي يمثل رمزاً حضارياً، وأشادت بجهود العاملين للحفاظ على مكانة المسرح. وخلال الزيارة إلتقت بالعاملين وإستمعت إلى إقتراحاتهم لتطوير العمل، ووعدت بدراسة الأنسب منها لإستكمال الإنجازات.