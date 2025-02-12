بعد واقعة مجدي شطة.. عقوبات رادعة تواجه المتورطين في النصب والاحتيال

أثارت قضية مجدي شطة تسا

ؤلات عديدة من جانب المواطنين عن عقوبات النصب والاحتيال وفقا للقانون خصوصا بعد قرار نيابة القاهرة الجديدة، إخلاء سبيل رجل الأعمال المتهم بالنصب على مجدي قفشة، لاعب النادي الأهلي بعد تصالحه في جميع القضايا.



عقوبات النصب والاحتيال

حذر قانون العقوبات من ارتكاب جرائم النصب والاحتيال علي المواطنين لتجنب عقوبات الحبس والغرامة .

ونصت المادة رقم 336 عقوبات رادعة لمرتكب جرائم النصب والاحتيال على المواطنين، على أن يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكًا له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة.

أما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر".