قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الممثل الشخصي للرئيس بمجموعة العشرين يشارك في تدشين مجلس رواد التحالف العالمي ضد الفقر
البيت الأبيض يعلن عودة مارك فوجل.. وترامب يؤكد: «بوتين حصل على القليل للإفراج عنه»
أكثر من ثلث الإسرائيليين يعاني «اضطراب ما بعد الصدمة» بسبب هجوم 7 أكتوبر|تقرير رسمي
سلوى عثمان: المخرج محمد سامي حظ مي عمر في الدنيا.. والشغل معاه بيعمل نجومية|فيديو
رد قوي من رئيس الوزراء اللبناني على تصريحات ترامب ونتنياهو بشأن غزة
ترامب يشكر بوتين بعد حصوله على «صفقة عادلة».. ما هي ؟
الأرصاد تحذر من سقوط الأمطار بهذه المناطق اليوم.. وهذه درجات الحرارة المتوقعة
خطة عاجلة لخفض أسعار الدواجن قبل شهر رمضان 2025
هل من صام الأيام البيض في شعبان كأنه صام الدهر كله؟.. داعية إسلامي يجيب
جميع الأكواد السحرية .. هتعرّفك مين بيراقبك
سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم الأربعاء 12-2-2025
اللجنة المشرفة على انتخابات الصحفيين تواصل تلقي طلبات المرشحين لليوم الرابع
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

خطة عاجلة لخفض أسعار الدواجن قبل شهر رمضان 2025

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
آية الجارحي

إجراءات تنتظرها أسعار الدواجن في الاسواق خلال الـ 24 ساعة القادمة،  حيث أكد عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالاتحاد العام للغرف التجارية هناك خطة من الممكن أن تتم خلال 24 ساعة، وبعدها ستنخفض أسعار الدواجن

وقال رئيس شعبة الدواجن بإن سعر الكتكوت خلال هذه الفترة غير عادل، لافتا هناك تحركات من قبل الدولة والشعبة لخفض أسعار الدواجن خلال الفترة المقبلة.


وتابع :"سعر الكتكوت وصل إلى 56 جنيها، وهذا أمر غير مقبول"، لافتا ان السعر العادل له لا يتجاوز الـ 20 جنيها، وأن سعر الكتكوت في نهاية العام الماضي كان بـ 25 جنيها.


ولفت إلى أن هناك خطة من الممكن أن تتم خلال 24 ساعة، وبعدها ستنخفض أسعار الدواجن، قائلا:" لو في بورصة للدواجن، سينتج عنها معرفة تكلفة الانتاج وسعر الكتكوت وسعر الأعلاف، والكهرباء وهامش الربح".

أسعار الدواجن اليوم الاربعاء

 

أسعار الدواجن اليوم الاربعاء، استقرت، بعد أن ارتفعت خلال تعاملات أمس الثلاثاء.

واستقرت أسعار الدواجن فوق مستوى الـ 90 جنيهًا للكيلو في المزرعة لتسجل بـ 91 جنيهًا الآن.

وتتأثر أسعار الدواجن والبيض كغيرهما من السلع بالعديد من العوامل، من بينها زيادة المعروض أو نقص في الأسواق.
 

وقال عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالاتحاد العام للغرف التجاريةإن سعر الكتكوت خلال هذه الفترة غير عادل.

وأكد عبد العزيز في تصريحات له، أن هناك تحركات من قبل الدولة والشعبة لخفض أسعار الدواجن خلال الفترة المقبلة.


وتابع :"سعر الكتكوت وصل إلى 56 جنيها، وهذا أمر غير مقبول"، لافتا ان السعر العادل له لا يتجاوز الـ 20 جنيها، وأن سعر الكتكوت في نهاية العام الماضي كان بـ 25 جنيها.


ولفت إلى أن هناك خطة من الممكن أن تتم خلال 24 ساعة، وبعدها ستنخفض أسعار الدواجن، قائلا:" لو في بورصة للدواجن، سينتج عنها معرفة تكلفة الانتاج وسعر الكتكوت وسعر الأعلاف، والكهرباء وهامش الربح".

أسعار الدواجن البيضاء،  سجّلت 91 جنيهًا للكيلو في المزارع لتصل إلى المستهلك ما بين 95  و100 جنيه للكيلو.

أسعار الدواجن الامهات اليوم

وسجلت أسعار الدواجن الامهات اليوم 64 جنيها للكيلو لتصل إلى الأسواق متراوحة بين 74 و80 جنيها للكيلو.

كما شهدت أسعار الدواجن حالة من التذبذب ما بين هبوط وصعود الفترة الماضية، بعد أن شهدت ارتفاعًا كبيرًا الشهر الماضي.

أكد ثروت الزيني، نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، أنه وسط الأزمات والتحديات غير المسبوقة، لدينا اكتفاء ذاتي من الدواجن والبيض.

وقال “الزيني”، في تصريحات تليفزيونية: “لدينا اكتفاء ذاتي من الدواجن والبيض”.

من جهته، قال طارق سليمان، رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، إن الدولة المصرية اتخذت العديد من الإجراءات للوصول إلى الاكتفاء الذاتي من منتجات الدواجن، وتصدر ما يزيد على حاجتها للدول الأخرى.

وتابع: مصر تحتل مكانة متقدمة في الصناعة، مشيرًا إلى أن وزير الزراعة الجديد منذ توليه الحقيبة الوزارية، وهو يولي اهتمامًا كبيرًا بملف تصدير الفائض وما يزيد على احتياجاتنا.


أسعار الدواجن اليوم


يقدم موقع “صدى البلد” الإخباري أسعار الدواجن والبيض اليوم الاربعاء في مصر، بالمزارع والأسواق.

وسجّل سعر الدواجن البيضاء في المزرعة متوسط 91 جنيهًا للكيلو، واختلف السعر في الأسواق على حسب بُعد المزرعة عن الأسواق.


أسعار البانيه والأوراك اليوم


سعر الأوراك من 105إلى 110  جنيهات.
سعر البانيه اليوم تراوح بين 220 و230 جنيها.
سعر الكبد والقوانص 135 جنيها.



أسعار أجنحة الدواجن اليوم


كيلو الأجنحة يتراوح بين 70 و 75 جنيهًا.
سعر زوج الحمام 170 جنيهًا.
سعر البط 160 جنيهًا.
سعر الأرانب 140 جنيهًا.



أسعار أعلاف الدواجن اليوم


سعر الطن من علف الدواجن بين 20 و21 ألف جنيه.
أسعار الذرة: سعر الذرة سجل 10 آلاف جنيه.
سجّل سعر الصويا اليوم 31 ألف جنيه.


سعر البيض اليوم


سجل سعر طبق البيض الأبيض في المزرعة 140 والأسواق بين 150 و160 جنيهًا للطبق.

سجّل سعر طبق البيض الأحمر 145 جنيهًا، ليصل إلى المستهلك بين 150 و160 جنيهًا.

سجّل سعر البيض البلدي 125 جنيهًا للطبق، ليصل إلى المستهلك متراوحًا بين 130 و135 جنيهًا.

الدواجن أسعار الدواجن شعبة الدواجن الدواجن الامهات سعر الدواجن مصر أسعار الدواجن والبيض اليوم الاربعاء أسعار أجنحة الدواجن اليوم أسعار الدواجن الامهات اليوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جانب من الاجتماع

4 قرارات عاجلة من نقابة أطباء الأسنان بشأن تكليف دفعة 2023

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

خاف على فلوسك .. تحذير عاجل من إنستاباي | ما السبب؟

ملك الأردن

العاهل الأردني: ننتظر خطة من مصر بشأن غزة

ترامب وملك الأردن

مافيش فايدة .. تفاصيل لقاء ترامب والعاهل الأردني في واشنطن

دواجن بيضاء

هتشتريها بكام بكرة؟.. سعر الدواجن البيضاء بالأسواق

مشغولات ذهبية

سعر الذهب اليوم الأربعاء .. وهذه قيمة عيار 21

الأرصاد

طقس متقلب وأمطار حتى نهاية الأسبوع.. تحذير عاجل من الأرصاد

مشغولات ذهبية

تقلبات متفاوتة.. سعر الذهب الآن في مصر

ترشيحاتنا

جهود محافظة اسوان

أسوان في 24 ساعة..رصف للطرق بقرى إدفو.. واعتماد حركة لرؤساء وسكرتيرى القرى وفرش مستشفى السباعية

الدكتور محمد يحيى

تنبأ بوفاته.. وفاة أستاذ عظام بطب المنيا بعد صراع مع المرض

محافظ كفر الشيخ

لبلوغه سن المعاش.. محافظ كفر الشيخ يكرم مدير إدارة متابعة تراخيص المستثمرين

بالصور

فخامة وكلاسيكية.. سعر فستان لجين عمران يثير الجدل

لجين عمران
لجين عمران
لجين عمران

داليا مصطفى تتلقى مفاجأة من ابنتها |شاهد

داليا مصطفي وابنتها سلمى
داليا مصطفي وابنتها سلمى
داليا مصطفي وابنتها سلمى

للقلب والمناعة.. فوائد مذهلة لتناول بذور الشيا المنقوعة

فوائد تناول بذور الشيا المنقوعة
فوائد تناول بذور الشيا المنقوعة
فوائد تناول بذور الشيا المنقوعة

3 طرق مختلفة لعمل الجزر المخلل في المنزل.. تعرف عليها

طرق تخليل الجزر في المنزل
طرق تخليل الجزر في المنزل
طرق تخليل الجزر في المنزل

فيديو

سلوى عثمان وتقى الجيزاوي

سلوى عثمان: المخرج محمد سامي حظ مي عمر في الدنيا.. والشغل معاه بيعمل نجومية|فيديو

وفاة إنجي مراد

والدة إنجي مراد تكشف سبباً صـادماً وراء وفاة نجلتها وجنينها|فيديوجراف

سلوى عثمان مع تقى الجيزاوي

سلوى عثمان تكشف السبب الرئيسي للطلاق في الوسط الفني | فيديو

مسلسل وتقابل حبيب

مسلسلات رمضان 2025.. خيانة ومواجهة في برومو وتقابل حبيب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صوت الإذاعة مجد لا يخبو

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر: الذكاء الاصطناعي واستراتيجيات التدريس

إبراهيم الشاذلي

إبراهيم الشاذلي يكتب: مصر بين الأفخاخ والتحديات.. رؤية استراتيجية لصمود الدولة

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هدنة غزة.. تهدئة أم تصعيد قادم؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب .. جمال حمدان: عبقري المكان والزمان

المزيد