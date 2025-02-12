قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
«دونجا»: جروس لم يقدّم الإضافة للزمالك.. وزيزو مستواه متراجع
دوري أبطال أوروبا.. مرموش يشارك في هزيمة قاتلة للسيتي أمام ريال مدريد
وزير الخارجية الأردني: الملك عبدالله أكد لـ «ترامب» ضرورة بقاء سكان غزة على أرضهم
رئيس الوزراء اللبناني يُطالب إسرائيل بالانسحاب من بلاده
تفاصيل المواجهة النارية .. «توتي» يقود فريقه العالمي ضد رجال حسن شحاتة|فيديو
مصر تعلن تقديم تصور شامل لإعمار غزة يضمن بقاء الفلسطينيين على أرضهم
سعر الذهب اليوم الأربعاء .. وهذه قيمة عيار 21
فضيحة جديدة.. برنامج تجسس إسرائيلي يستهدف نشطاء وصحفيين عبر واتساب
حزب المصريين: تصريحات ترامب تُمثل تهديدًا للأمن والسلم الدوليين
مصر تؤكد اعتزامها طرح تصور متكامل لإعادة إعمار غزة دون تهجير للفلسطينيين
الخارجية الأردنية: هناك خطة عربية مصرية فلسطينية لإعادة بناء غزة
مصادر مصرية: القاهرة تؤكد رفضها لتوطين سكان غزة.. وتتمسك بموقفها الثابت
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

رئيس الوزراء اللبناني يُطالب إسرائيل بالانسحاب من بلاده

رئيس وزراء لبنان نواف سلام
رئيس وزراء لبنان نواف سلام
قسم الخارجي

أكد رئيس وزراء لبنان نواف سلام، أن بلاده تجند كل القوى الدبلوماسية والسياسية لدفع إسرائيل على الانسحاب، من جنوب لبنان.

وقال رئيس وزراء لبنان، إن الدولة ستبسط سيطرتها على كل أراضيها، مشيرا إلى أن الجيش اللبناني انتشر في جنوب الليطاني وعلى إسرائيل الآن الانسحاب.

يذكر أن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، طلب من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تأجيل الانسحاب من لبنان مرة أخرى. 

وزعمت القناة الـ"12″ العبرية أن إسرائيل "قدمت للأمريكيين أدلة على أن الجيش اللبناني لم يعالج انتهاكات حزب الله".

وذكرت القناة العبرية أن "إسرائيل تعتقد أن الأمريكيين سيسمحون بالتمديد لمنع حزب الله من العودة إلى الحدود".. وبحسب القناة، فإن إسرائيل تعتقد أن واشنطن قد توافق على تمديد وجودها في لبنان لمنع حزب الله من العودة إلى الحدود وتعزيز نفوذه في المنطقة.

يأتي ذلك في وقت يواصل  الاحتلال الإسرائيلي، خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار في جنوب لبنان، حيث نفذ أمس عمليات تفجير ببلدتي ميس الجبل وعيترون، وتوغلت دبابات وآليات عسكرية إسرائيلية في بلدتي عيتا الشعب ويارون وعملت الجرافة على رفع ساتر ترابي في المنطقة قبل أن تنسحب القوة العسكرية.

إسرائيل نتنياهو رئيس الوزراء اللبناني جنوب لبنان نواف سلام

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جانب من الاجتماع

4 قرارات عاجلة من نقابة أطباء الأسنان بشأن تكليف دفعة 2023

أموال

موعد صرف مرتبات فبراير 2025 للعاملين بالدولة

الأمطار

الجو هيمطر.. تحذير عاجل من الأرصاد لسكان هذه المناطق.. فيديو

ملك الأردن

العاهل الأردني: ننتظر خطة من مصر بشأن غزة

واقعة مدرسة الحسينية

القصة الكاملة لوكيلة مدرسة الحسينية وزوجها.. تعاطف السوشيال في مواجهة عقاب رسمي| من ينتصر؟

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

خاف على فلوسك .. تحذير عاجل من إنستاباي | ما السبب؟

بعثة الحج

بالأسماء والتخصصات .. الصحة تعلن قائمة الفائزين في بعثة الحج الطبية 2025

ترامب وملك الأردن

مافيش فايدة .. تفاصيل لقاء ترامب والعاهل الأردني في واشنطن

ترشيحاتنا

نشرة المرأة والمنوعات

نشرة المرأة والمنوعات: فوائد تناول بذور السمسم.. حيل تحميك من البرد الشديد.. وهذه الأعراض تكشف التهاب الكلى

البرد

أول مرة هتعرفها .. حيل تحميك من البرد الشديد وتزيد الدفء

الكلى

تعبان بدون سبب.. أعراض غير متوقعة تكشف التهاب الكلى

بالصور

حبيبة الملايين.. السوق المصري يودع سيارة الشعب الشهيرة

BYD f3
BYD f3
BYD f3

هتتبسط فى رمضان وهتخس.. 11 نوع من ياميش رمضان ينقص الوزن

ياميش رمضان
ياميش رمضان
ياميش رمضان

إزالة 90 مخالفة وتنفيذ قرارات غلق وتشميع بالعاشر من رمضان |صور

جانب من الحملة
جانب من الحملة
جانب من الحملة

بعد نجاحها بدبي.. مسرحية وحيد في المنزل لسامح حسين تستعد لجولة خليجية

مسرحية وحيد في المنزل
مسرحية وحيد في المنزل
مسرحية وحيد في المنزل

فيديو

سلوى عثمان مع تقى الجيزاوي

سلوى عثمان تكشف السبب الرئيسي للطلاق في الوسط الفني | فيديو

مسلسل وتقابل حبيب

مسلسلات رمضان 2025.. خيانة ومواجهة في برومو وتقابل حبيب

مسلسل ولاد الشمس

مسلسلات رمضان 2025.. محمود حميدة يعاقب أبناءه في برومو ولاد الشمس

مسلسل عايشة الدور

مسلسلات رمضان 2025.. كوميديا دنيا سمير غانم في برومو مسلسل عايشة الدور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صوت الإذاعة مجد لا يخبو

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر: الذكاء الاصطناعي واستراتيجيات التدريس

إبراهيم الشاذلي

إبراهيم الشاذلي يكتب: مصر بين الأفخاخ والتحديات.. رؤية استراتيجية لصمود الدولة

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هدنة غزة.. تهدئة أم تصعيد قادم؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب .. جمال حمدان: عبقري المكان والزمان

المزيد