وزير الخارجية الأردني: الملك عبدالله أكد لـ «ترامب» ضرورة بقاء سكان غزة على أرضهم

أكد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، اليوم الأربعاء، أن المباحثات بين الملك عبد الله الثاني، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب تناولت سبل التوصل لحل شامل ودائم.

وقال وزير الخارجية الأردني، في تصريحات لفضائية العربية، إن الملك أكد لترامب ضرورة بقاء سكان قطاع غزة على أرضهم.

وأشار “الصفدي” إلى أن الملك عبد الله الثاني، أكد لـ “ترامب” أن هناك خطة عربية مصرية بشأن غزة، لافتًا إلى أن خدمة الأردن ومصالحه تعني بقاء الفلسطينيين على أرضهم.

وأوضح أن الرئيس الأمريكي كان منفتحًا على الاستماع للخطة العربية بشأن قطاع غزة، مضيفًا أن التنسيق بين مصر والأردن بشأن غزة لا ينقطع.

يأتي ذلك بعد لقاء عاهل الأردن، مع الرئيس الأمريكي في البيت الأبيض، وتباحثا خلال اللقاء مستجدات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، وفي مقدمتها الوضع في قطاع غزة.