فصل الكهرباء عن عدة مناطق بكفر الشيخ | اعرف الأماكن والمواعيد

تشهد محافظة كفر الشيخ، اليوم، قطع التيار الكهربائي عن عدة مناطق في مدينة فوة بمحافظة كفر الشيخ، وذلك لإجراء أعمال الصيانة الدورية للمحولات والشبكات.

أماكن فصل الكهرباء في فوة

وأوضحت الوحدة المحلية لمركز ومدينة فوة، أن المناطق المتأثرة بفصل الكهرباء هي: منطقة المستشفى المركزي، نادي ناصر، محطة صرف نادي ناصر، شارع الفتح، قصر الثقافة، السجل المدني، وسيتم فصل التيار الكهربائي من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الواحدة ظهرًا.

وفي سياق متصل، أعلنت هندسة كهرباء بيلا بمحافظة كفر الشيخ، عن فصل التيار الكهربائي بمغذي الشرطة «المركز الجديد» بمدينة بيلا، اليوم الأربعاء الموافق 12 فبراير الجاري، اعتباراً من الساعة 9 صباحًا حتى الساعة 12 ظهرًا، وذلك لأعمال الصيانة الدورية علي المغذي المشار إليه.

مناطق فصل الكهرباء في بيلا

وأكدت هندسة كهرباء بيلا، في بيان، أن المناطق المتأثرة بفصل التيار الكهربائي هي: «منطقة السلخانة - منطقة الموقف - منطقة حديقة السلام».

وأوضحت هندسة كهرباء بيلا، أنّ المناطق المتأثرة بفصل التيار الكهربائي هي المناطق التابعة للمغذي.

وأكدت أن إجراء الصيانة الدورية علي المغذيات بهدف رفع كفاءة الخدمة، مناشدة المواطنين والمنشآت الحكومية والخدمية المتأثرة بفصل الخدمة اتخاذ التدابير اللازمة لتوفير احتياجاتهم الأساسية، التي تعتمد على الكهرباء خلال تلك الفترة المذكورة.