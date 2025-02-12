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ثورة تغييرات وهيكلة إدارية في قطاع الكرة بالزمالك |تفاصيل
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ثورة تغييرات وهيكلة إدارية في قطاع الكرة بالزمالك |تفاصيل

الزمالك
الزمالك
محمد سمير

قال الإعلامي هاني حتحوت، إن مجلس الزمالك سيجري ثورة تغييرات وهيكلة إدارية في قطاع الكرة بقلعة ميت عقبة خلال الفترة المقبلة، حيث سيتم الإعلان عن تشكيل لجنة التخطيط. 

وأضاف هاني حتحوت، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه على قناة «صدى البلد»: "استقر مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب علي  تشكيل لجنة التخطيط لقطاع كرة القدم الفترة  المقبلة ، وستتكون لجنة التخطيط من حسين لبيب ومعه الثلاثي عمرو الجنايني وحازم إمام وأحمد حسام ميدو ".

وواصل: "جاءت هذه الاختيارات في ضوء الخبرات الفنية والإدارية الكبيرة التي يتمتع بها الجنايني وميدو وحازم إمام ، وستقوم لجنة التخطيط  بإعداد خطة شاملة للنهوض بقطاع كرة القدم بما يحقق الاحترافية الكاملة في الأداء فنيًا وإداريًا على كافة مستويات القطاع ويضع الزمالك في المكانة التي تليق بتاريخه وتسعد جماهيره".

وأردف: "ستعلن لجنة التخطيط عن مدير تعاقدات ومدير تسويق للقلعة البيضاء الفترة المقبلة، وسيتم تعيين مدير رياضي لنادي الزمالك الفترة المقبلة وسيكون أجنبيًا ، وستجهز لجنة التخطيط إنشاء شركة الكرة والإعلان عنها الصيف المقبل".

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