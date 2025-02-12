ليست عملية «عقارية» بل «سياسية».. الرئيس الفرنسي: أرفض مقترح «ترامب» بتهجير الفلسطينيين من غزة

دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى "احترام" الفلسطينيين وجيرانهم العرب، رافضًا فكرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشأن التهجير الجماعي لسكان غزة من وطنهم.

وقال ماكرون في مقابلة مع شبكة CNN الأخبارية الأمريكية: "لا يمكنك أن تقول لمليوني شخص، حسنًا، الآن خمن ماذا؟ ستنتقل"، مضيفًا "الإجابة الصحيحة ليست عملية عقارية، هذه عملية سياسية".

وقال “ماكرون”: "لقد كرّرت دائمًا خلافي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ولا أعتقد، مرة أخرى، أن مثل هذه العملية الضخمة التي تستهدف أحيانًا المدنيين هي الإجابة الصحيحة".

وأشار الرئيس الفرنسي إلى أن أي استجابة "فعّالة" لإعادة بناء غزة "لا تعني تلقائيًا أنه يجب عليك عدم احترام الناس أو البلدان"، مُسلطًا الضوء على رغبات الفلسطينيين في البقاء على وطنهم وعدم رغبة كل من الأردن ومصر في قبول أعداد كبيرة من اللاجئين الغزيين.