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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

فخامة وكلاسيكية.. سعر فستان لجين عمران يثير الجدل

لجين عمران
لجين عمران
آية التيجي

شاركت الإعلامية لجين عمران صور لها عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، وذلك خلال حضورها أحدى المناسبات،  وقد جمعت إطلالتها بين الفخامة والكلاسيكية بلمسة عصرية.

سعر فستان لجين عمران الأسود اللامع

تألقت لجين عمران، بفستان طويل مرصع بالترتر الأسود اللامع، يتميز بقصة أنيقة تبرز جمال القوام، وكان التصميم مستوحى من القمصان الكلاسيكية، حيث يضم ياقة بيضاء وأزرار أمامية، مما أضفى لمسة رسمية فاخرة على الإطلالة.

وجاء فستان لجين عمران، بأكمام طويلة مع أساور بيضاء، مما أضاف تباينًا أنيقًا مع اللون الأسود اللامع، كما تميز بقصة ضيقة من الأعلى وانسيابية من الأسفل مع شق جانبي بسيط يمنح حرية الحركة.

وأختارت لجين عمران حقيبة سوداء صغيرة جاء موفقًا للحفاظ على التوازن في الإطلالة، مما جعلها تبدو أنيقة دون تكلف.

وكان فستان لجين عمران من توقيع دار الأزياء الإيطالية Elisabetta Franchi، وقد بلغ سعر الفستان حوالي 528 يورو بعد الخصم، أي ما يعادل 27,563 جنيه مصري، مما يجعله قطعة فاخرة تناسب السهرات والمناسبات الراقية

واختارت لجين عمران تسريحة شعر منسدلة بتموجات ناعمة، وهو ما تناسب مع تفاصيل إطلالتها.

فيما جاء مكياج لجين عمران، ناعمًا بألوان ترابية دافئة، مع إبراز العيون برموش كثيفة وحواجب محددة، ما أضفى لمسة من الجاذبية والرقي.

وأكملت لجين إطلالتها بمجوهرات ماسية ناعمة، من بينها قلادة أنيقة وخواتم لافتة، لتعزز من فخامة الإطلالة دون مبالغة.

لجين عمران
لجين عمران
لجين عمران
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