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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

هتتبسط فى رمضان وهتخس.. 11 نوع من ياميش رمضان ينقص الوزن

ياميش رمضان
ياميش رمضان
اسماء محمد

يعد إنقاص الوزن فى شهر رمضان تحدى كبير بسبب الأطعمة الشهية الكثيرة المتوفرة خلال هذا الوقت كل عام.. ولكن هل تعلم أن بعض أنواع الياميش تعمل على إنقاص الوزن والسكر عند تناولها  باعتدال؟!


ووفقا لما جاء فى موقع “truemeds” يمكن أن تكون الفواكه المجففة إضافة صحية لنظامك الغذائي، ويمكن أن تساعد بعض الأنواع في إنقاص الوزن. 

اللوز: اللوز من أفضل الفواكه المجففة لإنقاص الوزن، فهو غني بالمغنيسيوم والبوتاسيوم والكالسيوم، وهو ضروري لصحة القلب وقوة العظام. إن إضافة اللوز إلى نظامك الغذائي يمكن أن يساعد في خفض مستويات الكوليسترول السيئ، وتحسين التحكم في نسبة السكر في الدم، وإدارة وزنك من خلال تعزيز الشعور بالشبع وتقليل الجوع.


الفستق: غني بالعناصر الغذائية ومضادات الأكسدة مثل اللوتين والزياكسانثين وفيتامين ب6 والبوتاسيوم والفوسفور وتناول هذه المكسرات يمكن أن يحسن صحة قلبك ويساعد في إدارة الوزن والسكر فى الدم.



الجوز: معروف بمحتواه العالي من أحماض أوميجا 3 الدهنية، وخاصة حمض ألفا لينولينيك (ALA). يمكن أن يؤدي تناول الجوز بانتظام إلى تحسين صحة الدماغ، ودعم إدارة الوزن، وتقليل خطر الإصابة بالأمراض المزمنة.


الجوز البرازيلي: هذه المكسرات كبيرة الحجم وغنية بالعناصر الغذائية، وتحتوي بشكل خاص على نسبة عالية من السيلينيوم، وهو معدن ضروري لوظيفة الغدة الدرقية والدفاع المضاد للأكسدة و يمكن لجوز البرازيل أن يعزز وظيفة المناعة بسبب محتواه العالي من السيلينيوم ويمكن أن يوفر الاستهلاك المنتظم باعتدال فوائد صحية كبيرة دون المساهمة في تناول السعرات الحرارية المفرطة.


البندق: هذه المكسرات اللذيذة مليئة بالبروتين والدهون الصحية، وخاصة الدهون الأحادية غير المشبعة. وهي مصدر ممتاز لفيتامين هـ، الذي يوفر الحماية المضادة للأكسدة. يمكن أن يؤدي تناول البندق بانتظام إلى خفض مستويات الكوليسترول، وتحسين صحة القلب، وتوفير فوائد مضادة للالتهابات.


الكاجو: غني بالدهون الصحية والمعادن الأساسية مثل المغنيسيوم والفوسفور والنحاس كما يحتوي على مضادات الأكسدة، بما في ذلك حمض الأناكارديك، المعروف بخصائصه المضادة للالتهابات.


التمر: تحتوي هذه الفاكهة الحلوة الطبيعية على كميات كبيرة من الألياف الغذائية والبوتاسيوم والمغنيسيوم وفيتامين ب6 كما تساعد التمر الغنية بمضادات الأكسدة مثل الفلافونويد والكاروتينات في مكافحة الإجهاد التأكسدي كما أنها توفر دفعة سريعة من الطاقة، كما يساهم محتواها العالي من الألياف في إدارة الوزن عن طريق تقليل الرغبة الشديدة في تناول الوجبات الخفيفة غير الصحية.

المشمش: المشمش المجفف من الفواكه المجففة الصحية الغنية بالألياف الغذائية، والتي لا تسهل عملية الهضم فحسب، بل تعزز أيضًا صحة الأمعاء.في كل حصة من المشمش المجفف، ستجد كميات كبيرة من فيتامين أ والبوتاسيوم ومضادات الأكسدة، بما في ذلك الفلافونويد والكاروتينا كما أن محتواه العالي من الألياف يمكن أن يساعد أيضًا في إدارة الوزن من خلال جعلك تشعر بالشبع.


التين المجفف: التين من الفواكه الحلوة التي تقدم العديد من الفوائد الصحية، فهو غني بالألياف الغذائية التي تساعد على الهضم وصحة الأمعاء، كما توفر حصة من التين المجفف كميات كبيرة من الكالسيوم والبوتاسيوم والمغنيسيوم الضروري لصحة العظام ووظائف العضلات.

الزبيب: الزبيب عبارة عن عنب مجفف حلو المذاق بشكل طبيعي ومليء بالعناصر الغذائية وهو مصدر ممتاز لمضادات الأكسدة، وخاصة البوليفينول، التي تقاوم الإجهاد التأكسدي والالتهابات. توفر حفنة من الزبيب الفيتامينات والمعادن الأساسية، بما في ذلك البوتاسيوم والحديد وفيتامين ب6. وبفضل محتواه العالي من الألياف، يساعد الزبيب أيضًا على الهضم والحفاظ على صحة الأمعاء.


البرقوق أو القراصيا: البرقوق المجفف معروف بفوائده الصحية للجهاز الهضمي، فهو غني بالألياف الغذائية، وخاصة الألياف القابلة للذوبان التي تساعد في الإشراف على الهضم ومنع الإمساك كما يحتوي على كميات كبيرة من البوتاسيوم وفيتامين ك ومضادات الأكسدة مثل المركبات الفينولية ذات الخصائص المضادة للالتهابات وحلاوته الطبيعية تجعله بديلاً صحيًا للسكريات المكررة في الوصفات.

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