الزمالك يحسم الجدل حول رحيل «جروس» قبل مواجهة الأهلي

ردَّ أحمد سالم متحدث مجلس إدارة نادي الزمالك على أنباء رحيل السويسري كريستيان جروس المدير الفني لفريق الزمالك بسبب أداء الفريق معه خلال المباريات الماضية.

وقال أحمد سالم في مداخلة تليفزيونية مع كريم رمزي عبر برنامج رقم 10 ردًا على هذه التكهنات: «كل ما يقال عن جروس اجتهادات لها كل الاحترام ولكن بشكل رسمي لا يوجد أي قرارات بخصوصه المدرب محقق معانا نتائج جيدة وموقفه لا يستدعي أي تحرك به عصبية أو قرارات متسرعة وكل الدعم له خلال الفترة المقبلة».

ويستعد جروس لمواجهة بتروجت في الجولة الـ14 من عمر بطولة دوري nile في مباراة مرتقبة بين الفريقين قبل لقاء القمة المنتظر بين الأهلي والزمالك في الجولة الـ15 من عمر الدوري والذي سيقام يوم 22 من الشهر الجاري.