إسرائيل تهدّد باستئناف العدوان على غزة .. لهذا السبب

أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، مساء الثلاثاء أن جيش الاحتلال سيستأنف العدوان على قطاع غزة إذا لم تفرج حركة حماس عن الرهائن الإسرائيليين.

وأكد وزير الخارجية الإسرائيلي خلال إفادة صحفية مع سفراء دول الاتحاد الأوروبي أن إسرائيل "ستعود إلى العمليات العسكرية والقتال" إذا لم تفرج حماس عن الرهائن، بحسب ما أوردته صحيفة تايمز أوف إسرائيل العبرية.

وزعم: "أن قرار حماس بعدم إطلاق سراح الرهائن هو قرار بالعودة إلى الحرب"، مضيفًا: "لم نفعل أي شيء من جانب واحد حتى الآن".

وأضاف “ساعر”: إن البلاد مستعدة "لحقيقة أن حماس قد تهاجم إسرائيل".

يذكر أن حركة حماس، أعلنت أمس الأول الاثنين أن جيش الاحتلال الإسرائيلي غير ملتزم ببنود الهدنة في غزة، وعليه فإنها ستوقف تسليم الأسرى الإسرائيليين السبت المقبل، وهو الأمر الذي أثار غضب مسئولي دولة الاحتلال، إلى جانب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه إذا لم تفرج حماس عن الأسرى سيفتح أبواب الجحيم.