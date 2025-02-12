رغم الاستغاثة.. مصرع طفلين داخل سيارة بسبب «البرد» في مدينة أمريكية | تفاصيل

أعلنت الشرطة الأمريكية اليوم الأربعاء، أن طفلين لقيا مصرعهما بسبب البرد في ولاية ميتشجان، بعدما فقدا الوعي داخل إحدى السيارات.

وقال قائد شرطة مدينة ديترويت الأمريكية ناثان دودا إن الطفلين اللذين يبلغان من العمر عامين وتسعة أعوام وجدا لا يتنفسان من قبل والدتهما حوالي الظهر، ونقلا إلى المستشفى حيث أعلن عن وفاتهما، بحسب ما أوردته شبكة "إن بي سي" الأمريكية.

وأضاف دودا للصحفيين في مقطع فيديو نشرته إدارة الشرطة أن الأم أوقفت الشاحنة في الطابق التاسع من مرآب سيارات كازينو هوليوود حوالي الساعة 1 صباحًا يوم الاثنين، ونفد وقود السيارة بعد ذلك بقليل.

وقعت المأساة حيث بلغت درجات الحرارة في ديترويت حوالي 12 درجة في وقت مبكر من صباح أمس الأول الاثنين، مع برودة الرياح التي بلغت 6 درجات، وفقًا للخدمة الوطنية للأرصاد الجوية.

وقال بيتيسون إن الأم أدركت أولاً أن ابنها البالغ من العمر 9 سنوات لا يتنفس واتصلت بصديقة مقربة أو قريبة للمساعدة.

وتابع: "عندما أدركت الأم أن ابنها لا يتنفس، اتصلت برقم الطوارئ 911، لكن الصديقة، في سيارة بويك، نقلت الطفل البالغ من العمر 9 سنوات على الفور إلى مستشفى الأطفال".

وأضاف: "أثناء توجههم إلى مستشفى الأطفال، وبينما كانوا يتفقدون الأطفال الآخرين الذين كانوا في الشاحنة ... أدركوا في مرحلة ما أن الطفل البالغ من العمر عامين لا يتنفس، لذلك تم إجراء مكالمة هاتفية إلى الصديقة ... للعودة حتى يمكن التقاط الطفل البالغ من العمر عامين".