فكرة خطيرة.. سيناتور أمريكي يُعد مشروع قانون يعارض أهداف «ترامب» بشأن غزة

أكد السيناتور الديمقراطي في مجلس الشيوخ الأمريكي تيم كين، يوم الأربعاء أن ما يقوله الرئيس دونالد ترامب بخصوص قطاع غزة ُعد فكرة خطيرة جدًا.

وكشف السيناتور الديمقراطي في تصريحات لـ"سكاي نيوز عربية"، أنه قدم مشروع قانون لانتقاد خطة ترامب بخصوص قطاع غزة.

وأشار كين إلى أنه سيكون خطأ كبيراً للولايات المتحدة القول إنها ستأخذ على عاتقها القيام بما يقوله ترامب بخصوص غزة.

وأوضح أن هدف مشروع القانون التأكد من أن أموال الأمريكيين لا تستخدم لترحيل الغزاويين أو إرسال جنود أمريكيين إلى غزة.

ونوّه إلى أن غزة مسألة دولية تحتاج إلى حل دولي ولا يجب أن تقول الولايات المتحدة بشكل مفاجئ إنها هي من ستقوم بحلها.

يأتي ذلك بعد لقاء عاهل الأردن، مع الرئيس الأمريكي في البيت الأبيض، وتباحثا خلال اللقاء مستجدات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، وفي مقدمتها الوضع في قطاع غزة.

ودعا الرئيس الأمريكي في أكثر من مرة إلى تهجير الفلسطينيين من غزة إلى مصر والأردن، أو إلى أي منطقة أخرى حول العالم، وهو الأمر الذي كان جوابه برفض مصري وعربي ودولي.