ترامب يشكر بوتين بعد حصوله على «صفقة عادلة».. ما هي ؟

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء أن نظيره الروسي فلاديمير بوتين حصل على القليل مقابل إطلاق سراح المعتقل الأمريكي مارك فوجل.

وأفرجت روسيا عن فوجل، بعد زيارة غير معلنة قام بها مبعوث واشنطن الخاص ستيف ويتكوف إلى موسكو.

وجاء إطلاق سراح فوجل (63 عاما)، المحتجز في روسيا منذ أغسطس 2021 وكان يقضي عقوبة بالسجن لمدة 14 عاما، في الوقت الذي يسعى به ترامب إلى تحسين العلاقات مع موسكو في إطار مسعى لإنهاء حرب أوكرانيا.

وأشار ترامب إلى أن ما حصل عليه بوتين مقابل إطلاق سراح المعتقل الأمريكي ولذلك الصفقة عادلة، ونحن نقدر ما فعله الرئيس الروسي بشأن إطلاق سراح فوجل.

وأشار الرئيس ترامب، إلى أن يعتقد أن هناك نوايا حسنة بشأن إنهاء حرب أوكرانيا.