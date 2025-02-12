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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

أكثر من ثلث الإسرائيليين يعاني «اضطراب ما بعد الصدمة» بسبب هجوم 7 أكتوبر|تقرير رسمي

هجوم 7 أكتوبر
هجوم 7 أكتوبر
ناصر السيد

كشفت تقرير رسمي أن أكثر من 3 ملايين إسرائيلي يعانون من اضطراب ما بعد الصدمة منذ السابع من أكتوبر 2023، وهو اليوم الذي شهد هجوم فصائل المقاومة الفلسطينية على مستوطنات غلاف غزة.

هجوم 7 أكتوبر

وقال مراقب الدولة في إسرائيل ماتانياهو إنجلمان إنه في أعقاب هجوم 7 أكتوبر عانى حوالي 3 ملايين شخص من بين السكان البالغين من القلق والاكتئاب وأعراض اضطراب ما بعد الصدمة، مضيفا "لقد انهار نظام الصحة العقلية، الذي كان يعاني من صعوبة في العمل حتى قبل 7 أكتوبر، في الأيام الأولى من الحرب"، بحسب ما أوردته صحيفة تايمز أوف إسرائيل العبرية.

وقال التقرير، الذي صدر أمس الثلاثاء، إنه في الأشهر الستة التي أعقبت هجوم 7 أكتوبر، تلقى حوالي 0.6 في المائة فقط من السكان علاجًا للصحة العقلية من خلال منظمات إدارة الصحة ومراكز المرونة، على الرغم من أن 38% من السكان أبلغوا عن أعراض متوسطة إلى شديدة.

وكتب إنجلمان: "حذرت من الإخفاقات في مجال الرعاية الصحية العقلية في رسالة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بعد حوالي شهر من الهجوم، لكن جميع أوجه القصور لم يتم تصحيحها بالكامل بعد".

اضطراب ما بعد الصدمة

وبحسب نتائج التقرير، فإن ما يقدر بنحو 580 ألف إسرائيلي يعانون من أحد أعراض اضطراب ما بعد الصدمة على الأقل بمستوى شديد كنتيجة مباشرة لأحداث السابع من أكتوبر وما تلاها.

وأجرى مراقب الدولة المسح في أبريل 2024، بعد ستة أشهر من بدء الحرب في السابع من أكتوبر، واتهم وزير الصحة الإسرائيلي أورييل بوسو والمدير العام للوزارة موشيه بار سيمان توف بعدم تحديث استعدادات نظام الصحة العقلية للحرب وغيرها من الأحداث المؤلمة، على الرغم من تقييم هيئة إدارة الطوارئ الوطنية الذي نُشر لأول مرة في عام 2001.

وبعد اندلاع الحرب وإجلاء الآلاف من الإسرائيليين، قال إنجلمان إن نظام الصحة العقلية فشل في علاج النازحين، مضيفا أن النظام عمل "بدون نهج منظم، إلى جانب المبادرات التطوعية المحلية، وبدون الحفاظ على استمرارية العلاج والتوثيق".

إسرائيل فصائل المقاومة الفلسطينية مستوطنات غلاف غزة اضطراب ما بعد الصدمة هجوم 7 أكتوبر نظام الصحة العقلية

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