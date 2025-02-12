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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

موعد مباراة إيفرتون وليفربول في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

ليفربول
ليفربول
إسراء أشرف

يستضيف إيفرتون نظيره ليفربول اليوم الأربعاء، على ملعب جوديسون بارك، في مباراة مؤجلة من الجولة 15 بالدوري الإنجليزي الممتاز 2024-2025.

موعد مباراة إيفرتون وليفربول في الدوري الإنجليزي 2024-2025

تُقام مباراة إيفرتون وليفربول المؤجلة من الجولة 15 بالدوري الإنجليزي الممتاز 2024-2025 اليوم الأربعاء 12 فبراير 2025، على ملعب جوديسون بارك.

تنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً (21:30) بتوقيت مصر، والعاشرة والنصف مساءً (22:30) بتوقيت السعودية.

وستقوم شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية ببث المباراة عبر قناة beIN Sports HD 2.

ويتصدر ليفربول جدول ترتيب البريميرليج برصيد 56 نقطة، متفوقًا بفارق 6 نقاط عن آرسنال (الوصيف)، الذي لعب مباراة أكثر.

ويسعى الريدز للحفاظ على فارق النقاط أو زيادته في طريقهم نحو التتويج باللقب.

أما إيفرتون فيحتل المركز الـ16 برصيد 26 نقطة، ويأمل في تحقيق نتيجة إيجابية لزيادة الفارق بينه وبين مناطق الهبوط.

الدوري الإنجليزي محمد صلاح ليفربول إيفرتون ديربي الميرسيسايد موعد مباراة إيفرتون وليفربول

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