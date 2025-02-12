قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الاحتلال: من غير الممكن إعادة المحتجزين من غزة بعمليات عسكرية
رئيس الوزراء الأردني: مواقف الملك عبدالله واضحة بشأن القضية الفلسطينية وحماية الأردن
ردا على ترامب.. أبو مازن: غزة والضفة والقدس وفلسطين ليست للبيع
أبو الغيط: المنطقة العربية تعيش مرحلة دقيقة في تاريخها
تداول 31 سفينة للحاويات والبضائع العامة بميناء دمياط
غاضب من جروس.. أحمد حسن يكشف سبب غياب شيكابالا
غزة.. جيش الاحتلال ارتكب أكثر من 270 خرقًا لاتفاق وقف إطلاق النار
الرئيس الفلسطيني يثمن مواقف مصر والسعودية والأردن الرافضة لخطط التهجير
وظائف في الخارج برواتب 72 ألف جنيه شهريا (تفاصيل)
غسل 70 مليون جنيه.. القبض على صاحب شركة يتاجر فى العملة
وزير الخارجية يترأس وفد مصر في الجلسة الافتتاحية للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي
اترعب.. شوبير يعلق على إصابة إمام عاشور أمام المحلة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلماني: تصريحات ترامب غير مسؤولة تمثل انتهاك صارخ لحقوق الإنسان

النائب المهندس حازم الجندي عضو مجلس الشيوخ، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد
النائب المهندس حازم الجندي عضو مجلس الشيوخ، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد
معتز الخصوصي

أكد المهندس حازم الجندي عضو مجلس الشيوخ، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، أن حديث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول تهجير الفلسطينيين من أراضيهم وتصفية القضية الفلسطينية لصالح الاحتلال الإسرائيلي، انتهاك صارخ للقوانين الدولية والقوانين الإنسانية الدولية وتعدٍ على حقوق الإنسان من بلد تدعي أنها راعية الحقوق والسلام في العالم.

ووصف النائب حازم الجندي في بيان له اليوم، تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بغير المسؤولة تستهدف إشعال فتيل النيران في المنطقة، وتفشي الصراعات وتهديد الأمن القومي والاستقرار العربي والعالمي، كما أنه يمثل تعديا على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وحقه في إقامة دولته المستقلة على حدود ٤ يونيو ١٩٦٧، ويظهر رعايته لنتنياهو المطلوب للعدالة الجنائية الدولية والمتهم في جرائم حرب وإبادة جمعية .

وأكد عضو مجلس الشيوخ أن مصر لم ولن ترضخ لأية ضغوط من أي جانب وتحت أي ظرف أو مسمى مما يفعل غيرها، وستظل على موقفها الوطني الثابت الداعم للقضية الفلسطينية ورفضها القاطع لمخطط تهجير الفلسطينيين من أراضيهم وتصفية القضية، إضافة إلى جهودها المبذولة في إدخال المساعدات والوساطة بين طرفي الصراع لوقف إطلاق النار وبحث سبل السلام الشامل والعادل في المنطقة.

وأضاف عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، أن تهديدات ترامب وتلويحه بإفشال اتفاق وقف إطلاق النار تحتاج لتكاتف المجتمع الدولي المطالب بتخليه عن صمته المتخاذل تجاه ما يحدث في المنطقة بعدما بات يهدد أمن واستقرار الجميع، مشددا على أن مصر لن تقبل المساس بأمنها القومي والعربي مهما كلف ذلك من أمر، خاصة وأن القيادة السياسية تحظى بتأييد شعبي كبير واصطفاف وطني وتماسك ودعم مجتمعي لردع أية محاولات قد تقترب من أمن مصر القومي.
وأكد الجندى أن الشعب المصري بكافة طوائفه يقف خلف القيادة السياسية المصرية بزعامة الرئيس عبد الفتاح السيسي وخلف القوات المسلحة المصرية ورجال الشرطة ويؤيدوهم في أى قرارات مهما كانت نتائجها لحماية الأمن القومي المصري، وتابع قائلاً:"مصر حكومتاً وشعباً لا يمكن أن تقبل بالتفريط في حبة رمال من أرضها ولن تقبل بتهجير الشعب الفلسطيني من وطنه" .

ترامب الرئيس الأمريكي القضية الفلسطينية تهجير الفلسطينيين تصفية القضية الفلسطينية الاحتلال الإسرائيلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

دواجن بيضاء

أسعار الدواجن اليوم بالأسواق.. ومفاجأة في ثمن البيض

مشغولات ذهبية

سعر الذهب اليوم الأربعاء .. وهذه قيمة عيار 21

سقوط أمطار

الأرصاد تحذر من سقوط الأمطار بهذه المناطق اليوم.. وهذه درجات الحرارة المتوقعة

مشغولات ذهبية

سعر جرام الذهب عيار 21 الآن في مصر

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 12 فبراير.. ومفاجأة فى ثمن البانيه

مدحت شلبي

مدحت شلبي يكشف سبب غيابه عن الظهور ببرنامجه | تفاصيل

دعاء ليلة النصف من شعبان

دعاء ليلة النصف من شعبان.. ردّده من الآن ليوم الجمعة يغفر الله كل ذنوبك

درجات حرارة قياسية.. هيئة الأرصاد تحذر من حالة الطقس في الساعات المقبلة

درجات حرارة قياسية.. هيئة الأرصاد تحذر من حالة الطقس في الساعات المقبلة

ترشيحاتنا

نشرة المرأة والمنوعات

نشرة المرأة والمنوعات: ماذا يحدث لجسمك عند شرب اليانسون في الشتاء؟.. وسعر فستان لجين عمران يثير الجدل

طريقة عمل معجنات بالصلصة والجبنة

للفطور.. طريقة عمل معجنات بالصلصة والجبنة للشيف نجلاء الشرشابي

نشرة المرأة والمنوعات

نشرة المرأة والمنوعات: فوائد تناول بذور السمسم.. حيل تحميك من البرد الشديد.. وهذه الأعراض تكشف التهاب الكلى

بالصور

علامات تؤكد خطورة الشخير أثناء النوم إشارات لا يجب تجاهلها

علامات الشخير أثناء النوم
علامات الشخير أثناء النوم
علامات الشخير أثناء النوم

هل أنت حساس تجاه القطط؟ تعرف على الأعراض وكيفية التعامل معها

حساسية القطط
حساسية القطط
حساسية القطط

فوائد زيت النعناع للشعر وعلاج القشرة.. سرّ جديد لجعل شعرك أكثر صحة ولمعانًا

فوائد زيت النعناع للشعر وعلاج القشرة
فوائد زيت النعناع للشعر وعلاج القشرة
فوائد زيت النعناع للشعر وعلاج القشرة

5 فوائد مذهلة للتين المجفف.. وهذا تأثيره على الجسم وصحة القلب والكلى

5 فوائد مذهلة للتين المجفف: وهذا تأثيره على الجسم وصحة القلب والكلى
5 فوائد مذهلة للتين المجفف: وهذا تأثيره على الجسم وصحة القلب والكلى
5 فوائد مذهلة للتين المجفف: وهذا تأثيره على الجسم وصحة القلب والكلى

فيديو

صابرين

كشفت سر تمردها.. صابرين تكشف عن سر تألقها في الفترة الأخيرة

ريم الباردوى

سر الجوازة الثالثة وسبب اختفائها عن التمثيل.. ريم الباردوي تتصدر الترند بتصريحات جريئة

سلوى عثمان وتقى الجيزاوي

سلوى عثمان: المخرج محمد سامي حظ مي عمر في الدنيا.. والشغل معاه بيعمل نجومية|فيديو

وفاة إنجي مراد

والدة إنجي مراد تكشف سبباً صـادماً وراء وفاة نجلتها وجنينها|فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صوت الإذاعة مجد لا يخبو

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر: الذكاء الاصطناعي واستراتيجيات التدريس

إبراهيم الشاذلي

إبراهيم الشاذلي يكتب: مصر بين الأفخاخ والتحديات.. رؤية استراتيجية لصمود الدولة

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هدنة غزة.. تهدئة أم تصعيد قادم؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب .. جمال حمدان: عبقري المكان والزمان

المزيد