شوبير يزف بشرى سارة لجماهير الأهلي

زف الإعلامي أحمد شوبير بشري سارة لجماهير الأهلي بشأن إصابة إمام عاشور من مباراة غزل المحلة وموقفة من المشاركة في المباراة القادمة.

وقال أحمد شوبير في تصريحات إذاعية عبر أون سبورت إف إم: "إمام عاشور سليم ولا يعاني من أي إصابة في الكتف".

وتابع :ولكنه مرعوب من أي إصابة تحدث في منطقة الكتف بعد اجرائه عمليه جراحية سابقا.

وأضاف: سوف يلحق بشكل طبيعي بمواجهة الإسماعيلي و الزمالك.

وعانى إمام عاشور، لاعب الأهلي، من آلام في الكتف خلال مغادرة ملعب استاد السلام عقب نهاية مباراة فريقه أمام غزل المحلة والتي جمعتهما الثلاثاء بالجولة الـ13 من عمر الدوري، ليثير القلق حول إمكانية لحاقه بالمباراة القادمة أمام الإسماعيلي، ثم مباراة فريقه التالية أمام الزمالك في قمة الدوري.

وكان النادي الأهلي، حقق الفوز على منافسه غزل المحلة، بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت على ملعب السلام، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز.



جاء هدف الأهلي من تسديدة قوية لـ إمام عاشور في الدقيقة 56 من عمر المباراة وذلك بعد تهيئة الكرة من قفشة لإمام عاشور الذي رفض الاحتفال بهدفه في شباك فريقه السابق.

ورفض إمام عاشور الاحتفال بالهدف لأنه من ناشئي نادي غزل المحلة ويعتبره بيته الأول قبل الرحلة الكبيرة وانتقاله للزمالك ثم ميتلاند وأخير النادي الأهلي.