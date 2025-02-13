هل أعمال العباد ترفع ليلة النصف من شعبان أم خلال الشهر كله ؟ الإفتاء توضح

أجاب الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء، على سؤال ورد إلى دار الإفتاء يقول "هل أعمال العباد ترفع إلى الله -عز وجل- في ليلة النصف من شعبان أم في الشهر كله؟".

وقال ممدوح في فيديو نشرته الصفحة الرسمية لدار الإفتاء، إن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يكثر من الصيام في شعبان عند سؤاله عن السبب قال: "إنه شهر يغفل الناس فيه بين رجب ورمضان وفيه ترفع الأعمال إلى الله فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم"، مشددا على أن الأعمال ترفع إلى المولى عز وجل طوال الشهر.

وأضاف أنه على الإنسان أن يقضي هذه الليلة في العبادة لما فيها من نفحات، موضحا أن "المولى عز وجل يطلع فيها على عباده فيغفر لهم إلا المشرك والمشاحن"، لذلك ينبغي التقرب إلى الله في تلك الليلة.

هل الأعمال لا ترفع إلى الله إلا فى شهر شعبان ؟

لا يقتصر رفع الأعمال فى شهر شعبان فحسب، فعمل الليل يرفع الى الله قبل عمل النهار، وعمل النهار يُرفع قبل عمل الليل وعمل الأسبوع يُعرض على الله يومي الإثنين والخميس، وعمل السنة يُعرض على الله فى شهر شعبان، ولكل عرض حكمة لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى".

كما تسأل أخرون عن هل الأعمال لا ترفع إلى الله إلا فى شهر شعبان؟، رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصوم شعبان بأكمله، فعن أسامة بن زيد قال؛ قلتُ يا رسولَ اللهِ لم أرَك تصومُ من شهرٍ من الشُّهورِ ما تصومُ شعبانَ قال: ذاك شهرٌ يغفَلُ النَّاسُ عنه بين رجبَ ورمضانَ وهو شهرٌ تُرفعُ فيه الأعمالُ إلى ربِّ العالمين وأُحِبُّ أن يُرفعَ عملي وأنا صائمٌ.

ليلة النصف من شعبان

وقد وردت بعض الأحاديث في فضل تلك الليلة تُثبِت أنّ لها فضلاً عن سائر الليالي، بل إنَّ بعض العلماء جعلوا لـ ليلة النصف من شعبان أفضليَّةً عاليةً، فقال بعضهم: إنّ قول الله تعالى: (إِنَّا أَنزلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنْذِرِينَ* فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ)، كان يُقصَد به ليلة النصف من شعبان، لا ليلة القدر.

وأجمع علماء المسلمين أن النصف من شعبان ليلة مباركة لها مكانة عند الله مميزة، ومن المستحب الدعوة فيها بالعفو والمغفرة وصلاح الحال، مع الصوم وقراءة القرآن والتصدق وقيام الليل وترك المشاحنة والخصام.

والنصف من شعبان ليلة عظيمة لما قال الرسول محمد صلى الله عليه وسلم في شأنها‏:‏ "إن الله ليطلع في ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاحن" (رواه ابن ماجه‏ وابن حبان).

فضل ليلة النصف من شعبان

ومن الأحاديث الواردة في فضلها: حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: فَقَدْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وآله وسلم ذَاتَ لَيْلَةٍ، فَخَرَجْتُ أَطْلُبُهُ فَإِذَا هُوَ بِالْبَقِيعِ رَافِعٌ رَأْسَهُ إِلَى السَّمَاءِ، فَقَالَ: «يَا عَائِشَةُ، أَكُنْتِ تَخَافِينَ أَنْ يَحِيفَ اللهُ عَلَيْكِ وَرَسُولُهُ؟» فقُلْتُ: وَمَا بِي ذَلِكَ، وَلَكِنِّي ظَنَنْتُ أَنَّكَ أَتَيْتَ بَعْضَ نِسَائِكَ، فَقَالَ: «إِنَّ اللهَ تَعَالَى يَنْزِلُ لَيْلَةَ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا فَيَغْفِرُ لأَكْثَرَ مِنْ عَدَدِ شَعرِ غَنَمِ كَلْبٍ» رواه الترمذي وابن ماجه وأحمد.