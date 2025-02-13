قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
محمد الشناوي يطلب 40 مليون جنيه لتمديد عقده مع الأهلي
مميز وقراراته صح.. إبراهيم سعيد يرشح لاعبا للانضمام للأهلي
علامات استفهام.. أحمد شوبير يعلق على بيان الأهلي بشأن التحكيم
البحث العلمي تعقد ندوة عن دور السياحة الجيولوجية بالمحميات في دعم الاقتصاد
استمرت ساعة كاملة.. ماذا دار في مكالمة ترامب وزيلينسكي؟
والد عبد الحق نوري: لافتة بن شرقي أسعدتنا.. والأهلي الأفضل في إفريقيا
خالد الغندور: السويحلي الليبي يرفع عرضه لزيزو
جيش الاحتلال: فيلق القدس وحزب الله يستغلّان مطار بيروت لتهريب أموال
تحطم طائرة تابعة للبحرية الأمريكية قبالة ساحل سان دييجو .. فيديو
أقوى دعاء في ليلة النصف من شعبان.. كلمات تدخل الجنة وعهد عند الله
سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم الخميس
إغلاق باب تلقي طلبات الترشح على انتخابات الصحفيين اليوم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

هل أعمال العباد ترفع ليلة النصف من شعبان أم خلال الشهر كله ؟ الإفتاء توضح

هل أعمال العباد ترفع ليلة النصف من شعبان أم خلال الشهر كله ؟
هل أعمال العباد ترفع ليلة النصف من شعبان أم خلال الشهر كله ؟
إيمان طلعت

أجاب الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء، على سؤال ورد إلى دار الإفتاء يقول "هل أعمال العباد ترفع إلى الله -عز وجل- في ليلة النصف من شعبان أم في الشهر كله؟".

وقال ممدوح في فيديو نشرته الصفحة الرسمية لدار الإفتاء، إن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يكثر من الصيام في شعبان عند سؤاله عن السبب قال: "إنه شهر يغفل الناس فيه بين رجب ورمضان وفيه ترفع الأعمال إلى الله فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم"، مشددا على أن الأعمال ترفع إلى المولى عز وجل طوال الشهر.

وأضاف أنه على الإنسان أن يقضي هذه الليلة في العبادة لما فيها من نفحات، موضحا أن "المولى عز وجل يطلع فيها على عباده فيغفر لهم إلا المشرك والمشاحن"، لذلك ينبغي التقرب إلى الله في تلك الليلة.

هل الأعمال لا ترفع إلى الله إلا فى شهر شعبان ؟

لا يقتصر رفع الأعمال فى شهر شعبان فحسب، فعمل الليل يرفع الى الله قبل عمل النهار، وعمل النهار يُرفع قبل عمل الليل وعمل الأسبوع يُعرض على الله يومي الإثنين والخميس، وعمل السنة يُعرض على الله فى شهر شعبان، ولكل عرض حكمة لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى".

كما تسأل أخرون عن هل الأعمال لا ترفع إلى الله إلا فى شهر شعبان؟، رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصوم شعبان بأكمله، فعن أسامة بن زيد قال؛ قلتُ يا رسولَ اللهِ لم أرَك تصومُ من شهرٍ من الشُّهورِ ما تصومُ شعبانَ قال: ذاك شهرٌ يغفَلُ النَّاسُ عنه بين رجبَ ورمضانَ وهو شهرٌ تُرفعُ فيه الأعمالُ إلى ربِّ العالمين وأُحِبُّ أن يُرفعَ عملي وأنا صائمٌ.

ليلة النصف من شعبان

وقد وردت بعض الأحاديث في فضل تلك الليلة تُثبِت أنّ لها فضلاً عن سائر الليالي، بل إنَّ بعض العلماء جعلوا لـ ليلة النصف من شعبان أفضليَّةً عاليةً، فقال بعضهم: إنّ قول الله تعالى: (إِنَّا أَنزلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنْذِرِينَ* فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ)، كان يُقصَد به ليلة النصف من شعبان، لا ليلة القدر.

وأجمع علماء المسلمين أن النصف من شعبان ليلة مباركة لها مكانة عند الله مميزة، ومن المستحب الدعوة فيها بالعفو والمغفرة وصلاح الحال، مع الصوم وقراءة القرآن والتصدق وقيام الليل وترك المشاحنة والخصام.

والنصف من شعبان ليلة عظيمة لما قال الرسول محمد صلى الله عليه وسلم في شأنها‏:‏ "إن الله ليطلع في ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاحن" (رواه ابن ماجه‏ وابن حبان).

فضل ليلة النصف من شعبان

ومن الأحاديث الواردة في فضلها: حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: فَقَدْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وآله وسلم ذَاتَ لَيْلَةٍ، فَخَرَجْتُ أَطْلُبُهُ فَإِذَا هُوَ بِالْبَقِيعِ رَافِعٌ رَأْسَهُ إِلَى السَّمَاءِ، فَقَالَ: «يَا عَائِشَةُ، أَكُنْتِ تَخَافِينَ أَنْ يَحِيفَ اللهُ عَلَيْكِ وَرَسُولُهُ؟» فقُلْتُ: وَمَا بِي ذَلِكَ، وَلَكِنِّي ظَنَنْتُ أَنَّكَ أَتَيْتَ بَعْضَ نِسَائِكَ، فَقَالَ: «إِنَّ اللهَ تَعَالَى يَنْزِلُ لَيْلَةَ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا فَيَغْفِرُ لأَكْثَرَ مِنْ عَدَدِ شَعرِ غَنَمِ كَلْبٍ» رواه الترمذي وابن ماجه وأحمد.

ليلة النصف من شعبان فضل ليلة النصف من شعبان هل الأعمال لا ترفع إلى الله إلا فى شهر شعبان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إنجي مراد

تشييع جنازة الفنانة إنجي مراد في دمشق بعد رحيلها أثناء الولادة.. صور

1000 جنيه منحة من الحكومة في رمضان لهؤلاء.. كيف تحصل عليها ؟

1000 جنيه منحة من الحكومة في رمضان لهؤلاء.. كيف تحصل عليها؟

خناقة فرح الشرقية

المعازيم كسروا القاعة والعريس قلع الحزام ونزل ضرب في أهل العروسة.. تفاصيل خناقة فرح الشرقية | شاهد الفيديو

أمطار

تغيرات مفاجئة في درجات الحرارة.. الأرصاد تزف بشرى للمصريين

الأهلي

إصابة خطيرة.. تفاصيل الحالة الصحية لنجم الأهلي قبل مواجهة الزمالك

الدكتور مصطفى مدبولي

قبل عرضها على الرئيس| الحكومة تضع اللمسات النهائة على حزمة الحماية الاجتماعية.. تفاصيل

الطقس في مصر

أمطار تضرب شمال البلاد والبرودة مستمرة غدا .. وهذا موعد تحسن الطقس

رامي ربيعة

رامي ربيعة نجم الأهلي ينهي اتفاقه مع الفتح السعودي

ترشيحاتنا

مسلسل حكيم باشا

بوسترات جديدة لأبطال مسلسل حكيم باشا

مسرح غالياسغار كمال الجديد بالعاصمة كازان

بمشاركة مصرية متميزة.. المنتدى الدولي قازانيش يصبح أكبر مهرجان معماري في العالم

نادر حمدي

نادر حمدي: أصالة بتسمع لاقتراحاتي وكنت متأكد من نجاح "مفتقدني" |خاص

بالصور

ارتفاع كبير في سعر سيارة هوندا باسبورت الجديدة

هوندا باسبورت
هوندا باسبورت
هوندا باسبورت

كتف وكتف .. هنا الزاهد تثير الجدل في زيارتها لـ الأهرامات

هنا الزاهد
هنا الزاهد
هنا الزاهد

ما علاقة أمها؟.. مفاجأة جديدة حول وفاة إنجي مراد أثناء الولادة

إنجي مراد
إنجي مراد
إنجي مراد

ربنا يحميك.. حنان ترك تنشر صورة مع ابن شقيقها

حنان ترك مع ابن شقيقها
حنان ترك مع ابن شقيقها
حنان ترك مع ابن شقيقها

فيديو

أسما إبراهيم

عملولي سحر وأقرب الناس خانّي.. أسما إبراهيم تكشف أحداث مرعـبة في حياتها

ياسمين عبد العزيز

أول رد من ياسمين عبد العزيز بعد شائعة ارتباطها

مسلسل شهادة معاملة أطفال

مسلسلات رمضان 2025.. هنيدي يفيق من غيبوبته في برومو شهادة معاملة أطفال

مسلسل إخواتي

مسلسلات رمضان 2025.. أحلام تتحقق في برومو مسلسل إخواتي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

زينب عبد الرازق

زينب عبد الرزاق تكتب: غزة ملك لـ جدي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صوت الإذاعة مجد لا يخبو

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر: الذكاء الاصطناعي واستراتيجيات التدريس

إبراهيم الشاذلي

إبراهيم الشاذلي يكتب: مصر بين الأفخاخ والتحديات.. رؤية استراتيجية لصمود الدولة

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هدنة غزة.. تهدئة أم تصعيد قادم؟

المزيد