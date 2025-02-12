خالد الغندور ينتقد بنتايك

هاجم الإعلامى خالد الغندور، المغربي محمود بنتايك الظهير الأيسر للفريق الأول بنادي الزمالك، بعد مباراته مع فاركو.

وقال الغندور، خلال تصريحاته إلى أن الظهير المغربى يتسبب في مخالفات وركلات جزاء ضد الفارس الابيض.



وتابع بسبب تهوره الزائد يجب أن يكون اللاعب أكثر اتزان وسيطرة على ردود أفعاله بالنواحي الدفاعية.

وفاز الأبيض على نظيره فاركو بهدف نظيف، فى المباراة التى أقيمت عصر أمس الثلاثاء، ضمن مواجهات بطوله الدورى.

ويستعد الزمالك لمواجهة بتروجيت، ضمن مواجهات الجولة الرابعة عشر من بطولة الدوري وهو اللقاء الأخير قبل لقاء القمة.