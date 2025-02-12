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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

عقب الفوز أمام فاركو.. موعد مباراة الزمالك أمام بتروجت في الدوري

الزمالك
الزمالك
ياسمين تيسير

حقق فريق الكرة الأول بنادي الزمالك الفوز أمس، الثلاثاء، أمام فاركو بهدف نظيف في إطار منافسات الجولة الثالثة عشر من بطولة الدوري المصري.

وأحرز هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 41، بعد كرة عرضية لداخل منطقة جزاء فاركو، أرسلت عن طريق أحمد مصطفى زيزو، ارتطمت بالمدافع أحمد جمال وسكنت شباك فاركو.

وبهذه النتيجة احتل الزمالك المركز الثالث برصيد 26 نقطة، بينما توقف رصيد فاركو عند النقطة 18، محتلا المركز الثامن.

ويحل فريق كرة القدم بنادي بتروجت، ضيفا على الزمالك، خلال لقاءات الجولة 14 من عمر بطولة الدوري المصري مساء الأحد 16 فبراير في تمام الساعة الرابعة مساءً بتوقيت القاهرة. 

وتذاع المباراة عبر قنوات “أون تايم سبورتس”.

الدوري المصري الزمالك بتروجيت فاركو

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