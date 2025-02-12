2 Aura بسعر رخيص جدا.. HMD تطلق أول هاتف بعد توقف إنتاج نوكيا

أعلنت شركة HMD (المالكة لعلامة نوكيا)، عن هاتف اقتصادي جديد، وهو أول هاتف تقوم بطرحه بعد ما يقرب من شهر من قررها بوقف إنتاج وبيع الهواتف الذكية تحت علامة نوكيا التجارية.

مواصفات هاتف HMD الجديد 2 HMD Aura

وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، يتميز هاتف 2 HMD Aura، بأنه يعمل بنظام Android 14 Go، ويقدم بعض التحسينات الملحوظة مقارنة بسابقه Aura.

ويأتي 2 HMD Aura مع شاشة من نوع LCD، يبلغ قياسها 6.52 بوصة بدقة HD، مع معدل تحديث يبلغ 60 هرتز في الثانية، وسطوع أقصى يبلغ 460 شمعة.

ويعمل الهاتف بمعالج Unisoc 9863A، مع ذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 4 جيجابايت، وسعة تخزين داخلية تبلغ 256 جيجابايت، ويمكن زيادة الذاكرة العشوائية افتراضيا عبر النظام.

هاتف HMD الجديد 2 HMD Aura

ويأتي هاتف 2 HMD Aura، ببطارية سعتها 5000 مللي أمبير في الساعة، مع دعم الشحن بقوة 10 وات عبر منفذ شحن USB-C، كما يوفر الهاتف مستشعر بصمة جانبي لتعزيز الأمان، إلى جانب ميزة فتح القفل عبر معرف الوجه، ويدعم الهاتف تصنيف IP52وIP54 لمقاومة رذاذ الماء.

ويحتوي الهاتف على كاميرا خلفية بدقة 13 ميجابكسل مع خاصية التركيز التلقائي، بالإضافة إلى كاميرا أمامية بدقة 5 ميجابكسل، تتميز بدعم بعض أوضاع التصوير، مثل الوضع الليلي والوضع الاحترافي والتصوير البطيء.

ويدعم الهاتف خاصية البلوتوث 5.2، وموجات الراديو FM، ومنفذ سماعات الأذن بقياس 3.5 ملم، وتعد HMD بتقديم تحديثات أمنية ربع سنوية على مدار عامان.

سعر هاتف HMD الجديد 2 HMD Aura

ويتوفر هاتف 2 HMD Aura، للبيع مقابل سعر يبلغ 106 دولار (أي ما يعادل 5.366 جنيه مصري)، في لونين هما الأزرق والأسود.