الأهلي يضمن مشاركته في تحديد البطل بعد فوزه على غزل المحلة

علق الناقد الرياضي خالد طلعت مشاركة الأهلي في دوري تحديد البطل الذي يضم أول ٩ فريق من بطولة الدوري .



وكتب طلعت من خلال حسابه الشخصي فيس بوك:" فوز الأهلي على غزل المحلة أمس جعله أول فريق يضمن المشاركة في دوري تحديد البطل الذي سيضم أول 9 فرق في الدوري

وتابع :" الأهلي رفع رصيده الى 29 نقطة وبحسابات الأرقام وبنقاط كل الفرق من يصل الى 29 نقطة يضمن المشاركة في دوري تحديد البطل

واضاف :" الأهلي سيشارك في دوري القمة حتى لو خسر في جميع مبارياته الأربعة المقبلة ".

وحقق النادي الأهلي، الفوز على منافسه غزل المحلة، بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت على ملعب السلام، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز.