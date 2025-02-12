الأزهري يستقبل الوكيل الدائم الجديد لوزارة الأوقاف

استقبل الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، اللواء أحمد سمير - الوكيل الدائم الجديد بالوزارة، عقب جلسة التسليم والتسلم للمهام بين الوزير والوكيل الدائم السابق وقيادات الوزارة.

وأعرب الوزير عن كامل دعمه لجهود الوكيل الدائم الجديد، مثنيًا على مسيرته العامرة بالمهنية والتميز، وراجيًا له التوفيق والنجاح في مقتبل عمله، خصوصًا في ظل اتجاه الدولة إلى تفعيل العمل المؤسسي بكامل طاقته، وتوجيهات رئيس الجمهورية بحسن استغلال الموارد وكفاءة توظيفها خدمة للوطن والمواطنين.

كما استقبل الوزير اللواء عمرو شكري – الوكيل الدائم السابق لدى الوزارة، لتقديم الشكر إليه عن الفترة التي قضاها بمنصبه وكيلاً دائمًا بالوزارة.

و تخلل اللقاء ثناء الوزير على جهود الوكيل الدائم السابق في عمله طوال الفترة الماضية، معربًا عن خالص الشكر والتقدير لما أبداه من عناية بالعمل وتفانٍ في أداء الواجب، راجيا له كل السداد والتوفيق في مهمته الجديدة.