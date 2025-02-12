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رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

1000 جنيه منحة من الحكومة في رمضان لهؤلاء.. كيف تحصل عليها؟

1000 جنيه منحة من الحكومة في رمضان لهؤلاء.. كيف تحصل عليها ؟
1000 جنيه منحة من الحكومة في رمضان لهؤلاء.. كيف تحصل عليها ؟
محمد غالي

1000 جنيه منحة من الحكومة في رمضان لهؤلاء.. كيف تحصل عليها؟.. يبحث عدد كبير من المواطنين، عن موعد صرف منحة العمالية غير المنتظمة من الحكومه، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتعزيز الحماية الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة ودمجها في الاقتصاد الرسمي. 

منحة 1000 جنيه لهذه الفئة

وجاءت المنحة من خلال بروتوكول يهدف إلى توزيع 250 ألف كرتونة سلع غذائية خلال شهر رمضان المبارك، لضمان حصول العمالة غير المنتظمة على السلع الأساسية بجودة عالية، وذلك في إطار رؤية مصر 2030 لتحقيق حياة كريمة للفئات الأكثر احتياجًا. بالإضافة إلى ذلك، ستقدم وزارة العمل منحة قدرها 1000 جنيه لهذه الفئة ضمن برامج الدعم الاجتماعي.  

وأكد الدكتور شريف فاروق أن البروتوكول يأتي استكمالًا لجهود الوزارة في توفير السلع الغذائية بأسعار مناسبة، مشيرًا إلى أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية ستتولى عملية توريد الكراتين وفق أعلى معايير الجودة.  

من جانبه، أوضح السيد محمد جبران أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بحماية حقوق العمالة غير المنتظمة، وتسعى إلى توسيع مظلة الحماية الاجتماعية لهم، مما يساهم في تعزيز استقرارهم المعيشي. كما شدد على أهمية استمرار دعم هذه الفئة طوال العام، وليس فقط خلال شهر رمضان. 

منحة من الحكومة في رمضان لهؤلاء.. كيف تحصل عليها؟

وينص البروتوكول على تعزيز التعاون بين الوزارتين والقطاع الخاص لضمان استمرارية توفير السلع الغذائية، إلى جانب عقد اجتماعات دورية لمتابعة جودة المنتجات وضمان وصولها إلى مستحقيها بكفاءة. كما سيتم وضع آليات واضحة للتوزيع، مع تحديد الجهات المسؤولة عن المتابعة والتقييم لضمان تحقيق أهداف البروتوكول بفاعلية.  

يأتي هذا التعاون في إطار حرص الحكومة على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية لدعم الفئات الأكثر احتياجًا، وتعزيز التكامل بين الوزارات لتحقيق التنمية المستدامة وضمان حياة كريمة للمواطنين.  

ووقع البروتوكول عن وزارة التموين والتجارة الداخلية الدكتور علاء ناجي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة القابضة للصناعات الغذائية، وعن وزارة العمل الشيماء عبد الله كمال، مدير عام الإدارة العامة لرعاية العمالة غير المنتظمة.

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