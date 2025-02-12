إصابة خطيرة.. تفاصيل الحالة الصحية لنجم الأهلي قبل مواجهة الزمالك

تعرض رامي ربيعة نجم فريق الأهلي، إلى إصابة قوية خلال مشاركته مع الفريق أمس أمام غزل المحلة في المباراة التي أقيمت بينهما ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز .



وقال الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إن رامي ربيعة لاعب الفريق تعرض للإصابة بجرح قطعي أسفل الفك.



وأوضح أنه قام بخياطة ٤ غرز خارجية و٣ غرز داخلية للاعب، بعد أن تعرض للإصابة خلال مباراة غزل المحلة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وتغلب الأهلي على غزل المحلة بهدف دون مقابل سجله إمام عاشور.



ويستعد النادي الأهلي لخوض مباراتين هامتين أمام الإسماعيلي والزمالك يومي 16 و 22 فبراير الجاريين .



