صاحب ورشة لتصنيع الأقفاص: يومية العامل من 150 لـ 200 جنيه

قدم الإعلامي محمد مصطفى شردي ، حلقة خاصة من برنامج " الحياة اليوم " المذاع على قناة " الحياة "، من محافظة القليوبية لاستعراض حرف قرى المحافظة التي تخصصت في صناعة الأقفاص .

وقال رمضان شهوان صاحب ورشة لتصنيع الأقفاص من الجريد، :" مهنة صناعة الأقفاص متواجدة في قرية إمياي بالقليوبية منذ 150 عاما ".

وتابع رمضان شهوان :" مهنة صناعة الأقفاص هي مصدر رزق أهالي قرية إمياي بالقليوبية ".

واكمل رمضان شهوان :" يومية العامل في صناعة الأقفاص من 150 لـ 200 جنيه ".

ولفت رمضان شهوان :" هناك أقفاص تبدأ اسعارها من 25 جنيه وتصل لـ 40 جنيه ".