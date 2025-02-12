انطلاق عرض الموسم العاشر من برنامج حبر سري في رمضان 2025

ينطلق الموسم العاشر من برنامج حبر سري في رمضان 2025، الذي من المتوقع أن يحمل كثير من المفاجآت.



بدء تصوير حلقات برنامج حبر سري منذ أيام، ومن المتوقع استضافته لعدد من أبرز نجوم الفن والرياضة.

وأكدت أسما إبراهيم على أن البرنامج سيشهد تجديدًا في محتواه، فضلاً عن ظهورها بشكل مختلف في طريقة تقديمها.

وقالت أسما إن الموسم الجديد سيحمل مفاجآت سواء على مستوى الضيوف أو الفقرات، بالإضافة إلى تغييرات شخصية لها ستفاجئ جمهورها.

أسما ذكرت أنها تواصل تطوير البرنامج ليظل في صدارة البرامج الحوارية، وأن كل موسم يحمل معها تحديات جديدة.

برنامج "حبر سري" الذي قدمته أسما إبراهيم عبر قناة "القاهرة والناس" أصبح واحدًا من أشهر البرامج الحوارية في الوطن العربي، وقد استضافت خلال مواسمه المتتالية شخصيات بارزة من مجالات الفن، الرياضة، الإعلام والسياسة، مقدمة لهم مساحة للتعبير عن أنفسهم بعيدًا عن الأضواء.