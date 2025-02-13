اليوم.. استئناف سعد الصغير على حكم حبسه في قضية مخدرات المطار

تنظر اليوم الخميس، محكمة جنايات مستأنف القاهرة، كأولى جلسات نظر الاستئناف المقدم من دفاع المطرب الشعبي "سعد الصغير" على حكم سجنه 3 سنوات بتهمة حيازة مواد مخدرة داخل مطار القاهرة الجوي، أثناء إنهاء إجراءات وصوله قادما من إحدى الدول عقب إحيائه حفلين غنائيين.

وكان المحامى طارق جميل سعيد دفاع المطرب سعد الصغير، تقدم بمذكرة للاستئناف على حكم محكمة جنايات القاهرة بالعباسية، الصادر ضد المطرب سعد الصغير بالسجن المشدد 3 سنوات، وذلك على خلفية اتهامه بحيازة مواد مخدرة حاول تهريبها عبر مطار القاهرة، أثناء إنهاء إجراءات وصوله إلى البلاد فور قدومه من الخارج.