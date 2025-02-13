اليوم.. استكمال محاكمة المتهمة بقتل الطفلة مكة في منشأة القناطر

تنظر اليوم الخميس محكمة جنايات الطفل بأكتوبر محاكمة القاصر المتهمة بقتل الطفلة مكة ابنة قرية اتريس بمنشأة القناطر.

ورفضت محكمة جنح مستأنف مركز امبابة استئناف سيدة وابنها على الحكم بالحبس سنة في اتهامهما بالتستر على جريمة قتل الطفلة مكة والتمثيل بجثتها في قرية أتريس التابعة لمركز منشأة القناطر، حيث انهت ابنة السيدة حياة الطفلة وساعدتها والدتها وشقيقها في إخفاء الجثة.

كانت فجرت تحقيقات النيابة العامة بشمال الجيزة عن تفاصيل صادمة في جريمة قتل الطفلة مكة ابنة قرية أتريس بمركز منشأة القناطر بعدما عُثر على أجزاء من جثة المجني عليها داخل كرتونة في شقة سكنية بمنطقة وردان، عقب اختفائها عن أنظار أسرتها حال لهوها مع أطفال الجيران أمام المنزل.