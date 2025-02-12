دمياط تجهز قوافل مساعدات إنسانية لقطاع غزة

فى إطار جهود الدولة المصرية لتنفيذ قوافل مساعدات انسانية للأشقاء الفلسطينيين فى قطاع غزة وبإشراف المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط واصل فرع الهلال الأحمر المصري بدمياط، برئاسة أحمد عوض جهوده لتجهيز المساعدات المختلفة التى يتم التبرع بها من مختلف المؤسسات و الجهات والمجتمع المدنى .

يتم استقبال مواد غذائية جافة ومستلزمات المعيشة و أيضًا المستلزمات الطبية التى تم توريدها من خلال الجمعيات الأهلية التابعة للتضامن الاجتماعي بإشراف ا.جمال زين العابدين مدير المديرية و ا.عبير الزناتي مدير الجمعيات بمديرية التضامن ،كما ساهمت المستشفيات والمراكز الحكومية والخاصة بتوفير مستلزمات طبية بإشراف د.محمد بدران مدير مديرية الصحة بدمياط و د.سارة العوضي مدير العلاج الحر بالمديرية، وشارك الهلال الأحمر بمساعدات عينية

ويقوم شباب المتطوعين من فرق الهلال الأحمر المصرى والفريق الطبى باستلام المساعدات وتجهيزها بالشكل الملائم تمهيدًا لإرسالها إلى قطاع غزة .

وأعلن "محافظ دمياط "بتجهيز فرع الهلال الأحمر المصرى بدمياط بمكان مجهز لاستقبال التبرعات والمساعدات العينية بمقر الجمعية لتوريدها ضمن قوافل الإغاثة والمساعدات الإنسانية إلى الهلال الاحمر الفلسطيني .