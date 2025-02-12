وزير قطاع الأعمال: مجمع الألومنيوم ينتج 310 آلاف طن

أكد محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، أن الشركة القابضة للصناعات المعدنية تشغل حيز كبير من وزارة قطاع الأعمال .

وقال شيمي في حواره مع الإعلامي أسامة كمال في برنامج " مساء دي إم سي " المذاع على قناة " دي إم سي"، :" مجمع الألومنيوم في نجع حمادي يعتبر صرح كبير عمره أكثر من 50 عاما ووضعنا خطة للحفاظ على أصل المصنع وهذا المصنع يننتج 310 ألف طن من الألومنيوم".

وأكمل محمد شيمي :" وقعنا اتفاق لإنتاج 1 جيجا منا الطاقة الخضراء لاستخدامها في إنتاج الألومنيوم بحجم الاستثمارات 750 مليون دولار ".

ولفت محمد شيمي " لدينا مشروع للحفاظ على الأصول في مجمع الألومنيوم بنجع حمادي على مدار 5 سنوات بتمويل 250 مليون دولار



وتابع محمد شيمي :" نقوم بتصدير 150 ألف طن ألومنيوم للخارج لتوفير الاستدامة الت ي تمكننا من شراء خام الالومنيوم ، مضيفا:" جار التنسيق مع مجموعة من الشركات العالمية لإضافة 200 ألف طن جدد في مجمع الالومنيوم بنجع حمادي".