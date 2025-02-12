وزير قطاع الأعمال: ليس لدينا شركات خاسرة منذ عام

أكد محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، أن هناك 6 شركات قابضة تابعة لقطاع الاعمال العام.

وقال محمد شيمي في حواره مع الإعلامي أسامة كمال في برنامج "مساء دي إم سي" المذاع على قناة “دي إم سي”، إن معظم الشركات تحقق أرباحا وشركات تتحول من الخسارة إلى الأرباح وخلال عام لم تخسر شركاتنا.

وتابع شيمي، أن هناك مجموعة من الأصول في الشركات القابضة ويتم التعاون مع الجهات في الدولة لتبادل الأصول بشكل جيد ويعاد تقييم هذه الأصول بما يتيح تحرير هذه الشركات بشكل جيد.

وأكمل أننا نرغب في التعاون مع القطاع الخاص ونتحدث عن المستثمر المحلي والأجنبي، ونطمن المواطن المصري بأن الأصول المصرية تصان ولا تهدر ويتم إدارتها بشكل جيد.

