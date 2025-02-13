تعرف على موعد مباريات اليوم الخميس

يشهد اليوم، الخميس 13 فبراير 2025، مجموعة من المباريات الهامة في مختلف البطولات المحلية والدولية.
فيما يلي أبرز هذه المباريات:
الدوري المصري الممتاز:
مودرن سبورت × طلائع الجيش: تُقام المباراة في تمام الساعة الرابعة مساءً بتوقيت مصر.
• إنبي × الاتحاد السكندري: تُقام المباراة في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مصر.
الدوري الأوروبي:
• فرينتسفاروش × فيكتوريا بلزن: تُقام المباراة في تمام الساعة 7:45 مساءً بتوقيت مصر.
• فنربخشة × أندرلخت: تُقام المباراة في تمام الساعة 7:45 مساءً بتوقيت مصر.
• ميتييلاند × ريال سوسيداد: تُقام المباراة في تمام الساعة 7:45 مساءً بتوقيت مصر.
• سانت جيلواز × أياكس أمستردام: تُقام المباراة في تمام الساعة 7:45 مساءً