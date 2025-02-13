اليمن .. ضبط زورق يحمل أسمدة اليوريا بالبحر الأحمر

أعلنت القوات الحكومية اليمنية ضبط زورق يحمل أسمدة اليوريا قادما من إيران بالبحر الأحمر، مشيرة الي ان طاقم الزورق بحري تكون من 9 إيرانيين و3 باكستانيين.

وفي سياق أخر ، تمكّن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية "مسام"، لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام خلال الأسبوع الأول من شهر فبراير 2025م، من انتزاع 714 لغمًا في مختلف مناطق اليمن، منها 30 لغمًا مضادًا للدبابات، و684 ذخيرة غير منفجرة.

ونزع فريق "مسام" في محافظة عدن 168 ذخيرة غير منفجرة، وفي مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة تم نزع لغم واحد مضاد للدبابات، وفي محافظة لحج نزع 27 ذخيرة غير منفجرة وعبوة ناسفة واحدة بمديرية الوهط، و3 ذخائر غير منفجرة بمديرية المضاربة.

وفي مديرية مأرب استطاع الفريق نزع 26 لغمًا مضادًا للدبابات و402 ذخيرة غير منفجرة، وبمحافظة شبوة نزع الفريق عبوتين ناسفتين في مديرية بيحان، وفي محافظة تعز نزع الفريق لغمين مضادين للدبابات، و 55 ذخيرة غير منفجرة، وعبوتين ناسفتين في مديرية المخاء، ولغمًا واحدًا مضادًا للدبابات و26 ذخيرة غير منفجرة في مديرية ذباب، و3 ذخائر غير منفجرة في مديرية المظفر.



وبذلك ارتفع عدد الألغام المنزوعة منذ بداية مشروع "مسام" حتى الآن إلى 481 ألفًا و240 لغمًا بعد أن زُرعت بشكل عشوائي في مختلف الأراضي اليمنية لحصد الأرواح البريئة من الأطفال والنساء وكبار السن، وزرع الخوف في قلوب الآمنين.