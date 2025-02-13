قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إصابة 20 شخصا خلال حادث دهس جديد في ألمانيا
والد «زيزو»: بعض المسئولين في الزمالك عاوزين يحرقوا ابني ويطلعوه خاين |تفاصيل
الخميس القادم .. آخر موعد لتسجيل استمارة الثانوية العامة 2025 إلكترونيا
رد غير متوقع من سعاد صالح شريف مدكور حول عذاب القبر
لمرضى السكري.. طريقة علمية لتناول الخبز دون ارتفاع سكر الجسم
منحة ألف جنيه.. دعم حكومي للعمالة غير المنتظمة في رمضان
أفزعتهم صيحة "الله أكبر".. جنود الاحتلال يطلقون النار على زميل لهم
تجهيز المساعدات المصرية القطرية من مواد إغاثية وإنسانية تمهيدا لدخولها إلى غزة
مصر تؤكد دعمها الكامل للبنان وتدعو لتنفيذ القرار الأممي 1701
مدبولي: نواصل جهودنا لتيسير نفاذ المساعدات الإنسانية ومواد الإغاثة إلى الفلسطينيين
بعد حبسه 6 أشهر.. تعرف على موعد خروج سعد الصغير من السجن
إعلامي: مجلس الزمالك يطيح بـ جروس بتوصية من اللاعبين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

لمرضى السكري.. طريقة علمية لتناول الخبز دون ارتفاع سكر الجسم

مرضى السكري.. طريقة علمية لتناول الخبز دون ارتفاع سكر الجسم
مرضى السكري.. طريقة علمية لتناول الخبز دون ارتفاع سكر الجسم
هاجر هانئ

لمرضى السكري، من المهم مراقبة مستوى السكر في الدم بشكل دقيق، خاصةً عند تناول الأطعمة التي تحتوي على الكربوهيدرات مثل الخبز. 

وهناك بعض الاستراتيجيات التي يمكن أن تساعد في تناول الخبز بطريقة علمية دون أن يؤدي إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم بشكل حاد:

-اختيار الخبز الكامل أو الخبز المصنوع من الحبوب الكاملة
 الخبز المصنوع من الحبوب الكاملة يحتوي على ألياف أكثر مقارنة بالخبز الأبيض، مما يساعد في تباطؤ عملية امتصاص السكر في الدم. الألياف تسهم في تقليل ارتفاع السكر بعد تناول الطعام.
 اختر الخبز الذي يحتوي على القمح الكامل، الشوفان، أو الحبوب الكاملة.

-تناول الخبز مع مصدر للبروتين أو الدهون الصحية
البروتينات والدهون الصحية تساعد في تقليل التأثير على سكر الدم عن طريق تقليل سرعة امتصاص الكربوهيدرات، يمكن أن يساعد تناول الخبز مع مكمل غذائي مثل البيض، المكسرات، أو الأفوكادو في الحفاظ على استقرار السكر.
 تناول الخبز مع بعض الجبن قليل الدسم أو الحمص أو شرائح الديك الرومي.

- تقليل الكمية المستهلكة من الخبز
التحكم في الكميات أمر أساسي، تناول كميات كبيرة من الخبز حتى لو كان مصنوعًا من الحبوب الكاملة قد يؤدي إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم.
حاول تقليل الحصة المتناولة من الخبز إلى قطعة صغيرة أو نصف شريحة مع تناول الخبز بشكل متوازن مع الأطعمة الأخرى.

-اختيار الخبز منخفض المؤشر الجلايسيمي (GI)
 مؤشر الجلايسيمي يقيس سرعة تأثير الأطعمة على مستوى السكر في الدم. الأطعمة ذات المؤشر الجلايسيمي المنخفض ترفع السكر ببطء، بينما الأطعمة ذات المؤشر الجلايسيمي المرتفع ترفع السكر بسرعة.
اختر الخبز الذي يحتوي على مؤشر جلايسيمي منخفض، مثل الخبز المصنوع من الحبوب الكاملة أو الخبز الأسود، بدلاً من الخبز الأبيض أو الخبز الأبيض المعالج.

- مراقبة مستويات السكر بعد تناول الخبز
 من المهم قياس مستويات السكر في الدم بانتظام بعد تناول الطعام لمراقبة كيفية تأثير الخبز على جسمك.
استخدام جهاز قياس السكر في الدم لمتابعة التغيرات بعد تناول الخبز، واحتفظ بسجل لمساعدتك في فهم تأثيرات الطعام على جسمك.

باتباع هذه الاستراتيجيات، يمكن لمرضى السكري تناول الخبز بشكل أكثر أمانًا دون تأثير كبير على مستويات السكر في الدم.

المصدر: timesnownews

السكري مرضى السكري الحبوب الكاملة الخبز الكامل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

6 أيام إجازة رسمية في الطريق.. مفاجأة للموظفين والطلاب

6 أيام إجازة رسمية في الطريق.. مفاجأة للموظفين والطلاب

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن تفاجئ الجميع اليوم الخميس.. كم يصل سعر الكيلو بالبورصة؟

ابراهيم سعيد

بيعمل شو وكوارث.. إبراهيم سعيد يفتح النار على لاعب الأهلي

إنجي مراد

ما علاقة أمها؟.. مفاجأة جديدة حول وفاة إنجي مراد أثناء الولادة

كمال أبو رية

بعد انقلابها .. لجنة فنية من مهندسي المرور لفحص سيارة كمال أبو رية

حمو بيكا

حمو بيكا خلف القضبان 48 يوما.. والسبب حفلة البيطاش| القصة الكاملة

زيزو

العمولة سبب عدم التجديد.. الزمالك يرد على تصريحات والد زيزو

أسعار البيض

قبل رمضان.. مفاجأة في أسعار البيض اليوم الخميس

ترشيحاتنا

قافلة طبية في المنوفية

تنظيم قافلة طبية مجانية بقرية عمروس بالشهداء لعلاج الأهالي

جهود مكثفة لرفع تراكمات المخلفات و القمامة بأحياء بورسعيد

جهود مكثفة لرفع تراكمات المخلفات و القمامة بأحياء بورسعيد

جامعة جنوب الوادى

جامعة جنوب الوادى تحصل على تمويل 4 مشروعات ابتكارية للطلاب

بالصور

وكيل قطاع المعاهد الأزهرية ورئيس المنطقة يفتتحان معرض الوسائل التعليمية بالعاشر من رمضان

ازهر الشرقية
ازهر الشرقية
ازهر الشرقية

تعليق غير متوقع من ناقد موضة على فستان هيفاء وهبي

هيفاء وهبي
هيفاء وهبي
هيفاء وهبي

في عيد ميلادها.. إطلالات أثارت الجدل لـ أحلام

أحلام
أحلام
أحلام

ريا أبي راشد تثير الجدل بفستان أسود في دبي| شاهد

. ريا أبي راشد
. ريا أبي راشد
. ريا أبي راشد

فيديو

الأب بطرس دانيال

بطرس دانيال: نختار أفلام مهرجان المركز الكاثوليكي على أساس معايير أخلاقية

رانيا يوسف

نص الشعب اسمه محمد.. رانيا يوسف تقدم «بطة القادرة» فى رمضان

سمية الخشاب

سمية الخشاب تثير جدل السوشيال ميديا بـ "أم 44"

الدكتور محمد يحيى

محمد يحيى.. طبيب كتب وداعه الأخير قبل رحيله

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: فلسطين.. بورًا عليهم

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: نصيب المرأة المصرية من قانون الإجراءات الجنائية الجديد

زينب عبد الرازق

زينب عبد الرزاق تكتب: غزة ملك لـ جدي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صوت الإذاعة مجد لا يخبو

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر: الذكاء الاصطناعي واستراتيجيات التدريس

المزيد