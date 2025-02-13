لمرضى السكري.. طريقة علمية لتناول الخبز دون ارتفاع سكر الجسم

لمرضى السكري، من المهم مراقبة مستوى السكر في الدم بشكل دقيق، خاصةً عند تناول الأطعمة التي تحتوي على الكربوهيدرات مثل الخبز.

وهناك بعض الاستراتيجيات التي يمكن أن تساعد في تناول الخبز بطريقة علمية دون أن يؤدي إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم بشكل حاد:

-اختيار الخبز الكامل أو الخبز المصنوع من الحبوب الكاملة

الخبز المصنوع من الحبوب الكاملة يحتوي على ألياف أكثر مقارنة بالخبز الأبيض، مما يساعد في تباطؤ عملية امتصاص السكر في الدم. الألياف تسهم في تقليل ارتفاع السكر بعد تناول الطعام.

اختر الخبز الذي يحتوي على القمح الكامل، الشوفان، أو الحبوب الكاملة.

-تناول الخبز مع مصدر للبروتين أو الدهون الصحية

البروتينات والدهون الصحية تساعد في تقليل التأثير على سكر الدم عن طريق تقليل سرعة امتصاص الكربوهيدرات، يمكن أن يساعد تناول الخبز مع مكمل غذائي مثل البيض، المكسرات، أو الأفوكادو في الحفاظ على استقرار السكر.

تناول الخبز مع بعض الجبن قليل الدسم أو الحمص أو شرائح الديك الرومي.

- تقليل الكمية المستهلكة من الخبز

التحكم في الكميات أمر أساسي، تناول كميات كبيرة من الخبز حتى لو كان مصنوعًا من الحبوب الكاملة قد يؤدي إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم.

حاول تقليل الحصة المتناولة من الخبز إلى قطعة صغيرة أو نصف شريحة مع تناول الخبز بشكل متوازن مع الأطعمة الأخرى.

-اختيار الخبز منخفض المؤشر الجلايسيمي (GI)

مؤشر الجلايسيمي يقيس سرعة تأثير الأطعمة على مستوى السكر في الدم. الأطعمة ذات المؤشر الجلايسيمي المنخفض ترفع السكر ببطء، بينما الأطعمة ذات المؤشر الجلايسيمي المرتفع ترفع السكر بسرعة.

اختر الخبز الذي يحتوي على مؤشر جلايسيمي منخفض، مثل الخبز المصنوع من الحبوب الكاملة أو الخبز الأسود، بدلاً من الخبز الأبيض أو الخبز الأبيض المعالج.

- مراقبة مستويات السكر بعد تناول الخبز

من المهم قياس مستويات السكر في الدم بانتظام بعد تناول الطعام لمراقبة كيفية تأثير الخبز على جسمك.

استخدام جهاز قياس السكر في الدم لمتابعة التغيرات بعد تناول الخبز، واحتفظ بسجل لمساعدتك في فهم تأثيرات الطعام على جسمك.

باتباع هذه الاستراتيجيات، يمكن لمرضى السكري تناول الخبز بشكل أكثر أمانًا دون تأثير كبير على مستويات السكر في الدم.

المصدر: timesnownews