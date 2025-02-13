تعرف علي القنوات العارضة لمسلسل " سيد الناس "

يواصل صناع مسلسل “ سيد الناس ” ، العمل بشكل يومي للانتهاء من العمل، استعدادًا لعرضه خلال شهر رمضان القادم ، والذي يقوم ببطولته الفنان عمرو سعد .
قنوات الناقلة لمسلسل سيد الناس ماراثون رمضان ٢٠٢٥
ومن المقرر أن يعرض مسلسل سيد الناس على علي عدد من القنوات وهم mbc العامة ، mbc مصر ، mbc العراق ، بالإضافة الي منصة شاهد vip .
مسلسل سيد الناس رمضان ٢٠٢٥
ومسلسل سيد الناس، من بطولة عمرو سعد، وإلهام شاهين، ، أحمد زاهر، سلوي عثمان ، وأحمد رزق، وإنجي المقدم، وبشرى، رنا رئيس ، وريم مصطفى، منة فضالى، أحمد فهيم، خالد الصاوي ، محمود قابيل ، طارق النهرى وتأليف ورشة قلم ، وإخراج محمد سامي.
وتدور أحداث مسلسل سيد الناس ، فى إطار إجتماعي حول إحدي العائلات الكبري ، حيث تحدث مفاجأة لبطل الأحداث تقلب الأحداث رأسا على عقب.