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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

تعرف علي القنوات العارضة لمسلسل " سيد الناس "

عمرو سعد
عمرو سعد
أحمد البهى

يواصل صناع مسلسل “ سيد الناس ” ، العمل بشكل يومي للانتهاء من العمل، استعدادًا لعرضه خلال شهر رمضان القادم ، والذي يقوم ببطولته الفنان عمرو سعد . 

قنوات الناقلة لمسلسل سيد الناس ماراثون رمضان ٢٠٢٥

ومن المقرر أن يعرض مسلسل سيد الناس على علي عدد من القنوات وهم mbc العامة ، mbc مصر ، mbc العراق ، بالإضافة الي منصة شاهد vip . 

مسلسل سيد الناس رمضان ٢٠٢٥

ومسلسل سيد الناس، من بطولة عمرو سعد، وإلهام شاهين، ،  أحمد زاهر، سلوي عثمان ، وأحمد رزق، وإنجي المقدم، وبشرى، رنا رئيس ، وريم مصطفى، منة فضالى، أحمد فهيم، خالد الصاوي ، محمود قابيل ، طارق النهرى وتأليف ورشة قلم ، وإخراج محمد سامي.

وتدور أحداث مسلسل سيد الناس ، فى إطار إجتماعي حول إحدي العائلات الكبري ، حيث تحدث مفاجأة لبطل الأحداث تقلب الأحداث رأسا على عقب.

إلهام شاهين عمرو سعد سيد الناس

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