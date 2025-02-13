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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

نائب: الوحدة العربية أفضل الطرق لمواجهة مخاطر استقرار المنطقة

النائب إيهاب رمزي
النائب إيهاب رمزي
فريدة محمد

أكد الدكتور إيهاب رمزى عضو مجلس النواب وأستاذ القانون الجنائى الأهمية الكبيرة للقمة العربية الطارئة التى دعا الرئيس عبد الفتاح السيسى لانعقادها بالقاهرة يوم 27 من شهر فبراير الجارى ، مشيراً إلى ضرورة أن يكون لهذه القمة دورها الحقيقى والفاعل فى تحقيق الوحدة العربية باعتبارها أفضل الطرق لمواجهة المخاطر والتحديات التى تواجه استقرار المنطقة بسبب سياسات الاحتلال الاسرائيلى والانحياز الأعمى من الولايات المتحدة الأمريكية لهذه السياسات.

و أكد " رمزى " فى بيان له أصدره اليوم أهمية هذه القمة لتقديم جميع أنواع الدعم والمساندة للقضية الفلسطينية مشيراً إلى أن مصر على مر التاريخ لم تترك القضية الفلسطينية ومواقفها تاريخية وثابتة ومعروفة للعالم كله ومصر قيادة وحكومة وشعباً لن تقبل أبداً بتهجير الفلسطينيين لتصفية القضية الفلسطينية.

وأوضح الدكتور إيهاب رمزى أن العالم كله على وعى وادراك كاملين بتمسك القيادة السياسية بثوابت ومحددات التسوية السياسية لهذه القضية العادلة والتي تعد القضية المحورية في الشرق الأوسط ، مؤكداً أن المصريين بجميع انتماءاتهم السياسية والشعبية والحزبية يقفون دائماً صفاً واحداً خلف القيادة السياسية ويدعمون وبكل قوة موقف مصر الثابت بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى تجاه الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

 وطالب الدكتور إيهاب رمزى من المجتمع الدولى بجميع دوله ومنظماته دعم الجهود المصرية لاجبار حكومة الاحتلال الاسرائيلى على تنفيذ قرارات الشرعية الدولية وفى مقدمتها إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وانهاء الاحتلال الاسرائيلى لكامل التراب الفلسطينى.

معلناً رفضه وبشكل قاطع لأي محاولات لطمس الحقوق الفلسطينية سواء عبر الاستيطان أو التهجير القسري أو محاولات تغيير الوضع القائم في الأراضي الفلسطينية المحتلة ، ومؤكداً على أهمية تفعيل حل الدولتين وفقًا لقرارات الشرعية الدولية وخطوط الرابع من يونيو لعام 1967 بما يضمن قيام دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة وعاصمتها القدس الشرقية وأن يسارع المجتمع الدولى فى اتخاذ جميع الاجراءات لدعم الشعب الفلسطيني وتمكينه من حقوقه المشروعة.

الوحدة العربية الرئيس عبد الفتاح السيسى الولايات المتحدة الأمريكية الدكتور إيهاب رمزى سياسات الاحتلال الاسرائيلى

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