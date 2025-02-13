قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مدبولي: اختيار أفضل الخبرات والكفاءات باللجنة الاستشارية للوعي
قناة السويس تشهد عبور أول حاملة سيارات عملاقة على متنها 4202 مركبة
حماس : ملتزمون بتنفيذ تعهداتنا في مواعيدها
بالأسماء.. الجهاز الفني الجديد لفريق الزمالك بقيادة بيسيرو
تحقيق التوازن.. تحرك عاجل من الحكومة بشأن الإيجار القديم
مدبولي: متوقع أن يجتذب المتحف المصري الكبير ما لا يقل عن 3 ملايين سائح إضافي
مش هنقول لحد يقلل الأكل.. رئيس الحكومة يوجه رسالة للمواطنين قبل رمضان
إقرارها قبل رمضان.. مدبولي يعلن موعد الحزمة الاجتماعية الجديدة
مدبولي: استمعنا إلى مسئولي حقل ظهر وننتظر زيادة الإنتاج خلال الفترة المقبلة
مصطفى مدبولي: مصر تؤكد موقفها الثابت والرفض الكامل للتهجير
مدبولي : الحزمة الاجتماعية جزئين الأول خلال 3 أشهر والثاني فى يوليو
بجانب المغرب .. تعرف على مجموعة منتخب الشباب في أمم أفريقيا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

رئيس لجنة الإعلام بمجلس كنائس مصر: الوحدة المسيحية مسار ثابت نحو الشهادة المشتركة

رئيس لجنة الإعلام بمجلس كنائس مصر
رئيس لجنة الإعلام بمجلس كنائس مصر
ميرنا رزق

أكد مايكل فيكتور، رئيس لجنة الإعلام بمجلس كنائس مصر، أن الوحدة المسيحية هي مسار ثابت يستمر بإصرار وواقعية، معتمدًا على الثقة الكاملة في العناية الإلهية. وأشار إلى أن هذه الوحدة تعكس “إرادة الرب”، وتجسد رغبة عميقة في تعزيز التضامن والمحبة بين جميع المؤمنين، حيث تمثل دعوة حقيقية لتعزيز الشهادة المشتركة بين المسيحيين في الحاضر والمستقبل.

وأوضح فيكتور أن الوحدة المسيحية عطية ثمينة يمكن أن تسهم في بناء جسور التواصل والمساعدة، لا سيما في ظل التحديات العالمية الحالية، مثل الأزمات الاجتماعية والأخلاقية. كما شدد على أن الكنيسة، رغم التغيرات المجتمعية الكبيرة، تظل ثابتة في موقفها الأخلاقي، مؤكدة أن الهوية المسيحية لا تتأثر بالقيم المتغيرة للعالم الحديث، بل تبقى الكنيسة الرد الواضح على الأسئلة الأخلاقية والإنسانية التي تطرحها المجتمعات المعاصرة.

وأضاف أن العمل المشترك بين الكنائس يُعزز التعاون، ويؤدي إلى تقدير القيم الأساسية للإنسانية، مشيرًا إلى أن هذه الوحدة تدعم المبادرات التي تدعو إلى السلام، وتعزيز الأخوة والتضامن، والعدالة الاجتماعية، واحترام حقوق الإنسان.

الكنائس المصرية نموذج للوحدة والخدمة

وأشاد رئيس لجنة الإعلام بالدور المحوري الذي تلعبه الكنائس المصرية في تحقيق الوحدة المسيحية من خلال رسالتها القائمة على المحبة وخدمة المجتمع. وأكد أن الكنائس المصرية دائمًا حاضرة لمواجهة التحديات الإنسانية، سواء عبر تقديم الدعم للفقراء أو المساهمة في جهود الإغاثة في الأزمات.

وأكد أن مجلس كنائس مصر يأتي كإطار يعزز هذه الوحدة، حيث يجمع الكنائس المصرية تحت مظلة واحدة، لتقديم خدمات موحدة ومشتركة تعكس قوة الإيمان والالتزام بالمحبة. وأشار إلى أن المجلس يسهم بشكل كبير في تنسيق الجهود بين الكنائس لتلبية احتياجات المجتمع، وتعزيز التعاون في مختلف المجالات الخدمية والإنسانية. ومن خلال الصلوات المستمرة والحوارات المفتوحة بين الكنائس الأعضاء في المجلس، يتم تعزيز روح الأخوة المسيحية والسعي لتحقيق المزيد من الوحدة في العمل والخدمة.

وفي هذا السياق، دعا مايكل فيكتور جميع المؤمنين إلى المشاركة الفاعلة في أسبوع الصلاة من أجل وحدة المسيحيين، الذي ينطلق مساء اليوم الخميس 13 فبراير تحت شعار “أتمؤمنين بهذا؟”. 

وأكد أن هذا الأسبوع يشكل فرصة روحية مميزة للصلاة المشترك، والتأمل في رسالة الوحدة التي يدعونا إليها السيد المسيح. كما شدد على أن المشاركة في هذا الحدث تعكس التزام الكنائس بالعمل المشترك، وتعزز مسيرة المحبة والسلام بين الجميع.

واختتم فيكتور تصريحه بالتأكيد على أهمية الاستمرار في الصلاة والعمل يدًا بيد من أجل مستقبل أفضل مليء بالحب والتعاون، مضيفًا: “نصلي دائمًا من أجل المزيد من التآخي والوحدة بين جميع الكنائس، لكي نبقى متحدين في رسالة المحبة والسلام التي نادى بها السيد المسيح، من أجل خير البشرية كلها”.

الكنيسة الكنائس المسيح مجلس كنائس مصر الوحدة المسيحية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدكتور مصطفى مدبولي

زيادة المرتبات.. مدبولي يعلن مفاجأة سارة للمواطنين قبل وبعد رمضان

6 أيام إجازة رسمية في الطريق.. مفاجأة للموظفين والطلاب

6 أيام إجازة رسمية في الطريق.. مفاجأة للموظفين والطلاب

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن تفاجئ الجميع اليوم الخميس.. كم يصل سعر الكيلو بالبورصة؟

الدكتور مصطفى مدبولي

تخفيف الأعباء المالية.. الحكومة تزف أخبارا سارة لـ المستثمرين

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

إقرارها قبل رمضان.. مدبولي يعلن موعد الحزمة الاجتماعية الجديدة

كمال أبو رية

بعد انقلابها .. لجنة فنية من مهندسي المرور لفحص سيارة كمال أبو رية

أسعار البيض

قبل رمضان.. مفاجأة في أسعار البيض اليوم الخميس

بعد حبسه 6 أشهر.. تعرف على موعد خروج سعد الصغير من السجن

بعد حبسه 6 أشهر.. تعرف على موعد خروج سعد الصغير من السجن

ترشيحاتنا

مفتي الجمهورية

المفتي يشارك في ندوة بالمنوفية ضمن مبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان "

صورة من الحدث

تقديرا لدوره.. محافظ الدقهلية يكرم الدكتور محمد غنيم رائد زراعة الكلى

محافظ بني سويف

محافظ بني سويف يفتتح المعرض الرئيسي ضمن سلسلة معارض" أهلا رمضان"

بالصور

«ابدأ مشروعك».. ورشة عمل تنظمها مكتبة الإسكندرية

بوستر الورشة
بوستر الورشة
بوستر الورشة

جامعة الزقازيق تعقد ندوة عن الإخلاء الطارئ بكلية التربية الرياضية للبنين

جامعة الزقازيق
جامعة الزقازيق
جامعة الزقازيق

وكيل قطاع المعاهد الأزهرية ورئيس المنطقة يفتتحان معرض الوسائل التعليمية بالعاشر من رمضان

ازهر الشرقية
ازهر الشرقية
ازهر الشرقية

تعليق غير متوقع من ناقد موضة على فستان هيفاء وهبي

هيفاء وهبي
هيفاء وهبي
هيفاء وهبي

فيديو

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

هل بعضها في شهر رمضان ؟ .. 6 أيام إجازة رسمية خلال الفتره القادمة

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

ارتفاع جديد في الذهب.. سعر عيار 21 اليوم والدولار في البنوك

الأب بطرس دانيال

بطرس دانيال: نختار أفلام مهرجان المركز الكاثوليكي على أساس معايير أخلاقية

رانيا يوسف

نص الشعب اسمه محمد.. رانيا يوسف تقدم «بطة القادرة» فى رمضان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: فلسطين.. بورًا عليهم

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: نصيب المرأة المصرية من قانون الإجراءات الجنائية الجديد

زينب عبد الرازق

زينب عبد الرزاق تكتب: غزة ملك لـ جدي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صوت الإذاعة مجد لا يخبو

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر: الذكاء الاصطناعي واستراتيجيات التدريس

المزيد