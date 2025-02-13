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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

ما بين أحلام وكوابيس وأعمال سفلية.. كندة علوش بدور مختلف في إخواتي

كندة علوش
كندة علوش
محمد نحلة

النجمة كندة علوش تشارك في السباق الرمضاني 2025 من خلال مسلسل إخواتي المنتظر عرضه على منصة Watch It، والذي ينبئ بأحداث مليئة بالإثارة والتشويق والفانتازيا، ما بين أحلام وكوابيس وأعمال سفلية تتحكم في حياة كندة علوش مع شقيقاتها.


ويبدو من الإعلان الرسمي أننا أمام دراما مشوقة تظهر من خلالها كندة بشخصية قوية ويبدو أنها صعبة المراس ولا تتردد في استخدام القوة البدنية في استرجاع حقها وحق شقيقاتها.


تدور أحداث مسلسل إخواتي في 15 حلقة حول حياة الشقيقات الأربعة المعقدة مع الجنس الآخر، وهن: وكندة علوش، ونيللي كريم، وروبي وجيهان الشماشرجي، ويشاركهم البطولة علي صبحي وحاتم صلاح، كما يستضيف المسلسل مجموعة من النجوم، مثل أحمد حاتم ومحمد ممدوح وشيرين رضا، والمسلسل من إخراج محمد شاكر خضير، وتأليف مهاب طارق.


يشهد مسلسل إخواتي عودة النجمة كندة علوش للدراما الرمضانية بعد غياب دام تسع سنوات، حيث كان آخر أعمالها مسلسل أفراح القبة (2016) للمخرج محمد ياسين، والذي شاركت في بطولته مع مجموعة كبيرة من النجوم، من بينهم منى زكي، وصبا مبارك، وإياد نصّار.


أحدث أعمال كندة علوش خارج الموسم الرمضاني، مسلسل ستات بيت المعادي، الذي عرض في نهاية 2021 من أعمال شاهد الأصلية، محققاً أعلى نسبة مشاهدة وقت عرضه على المنصة، وهو النسخة العربية للمسلسل الأميركي Why Women Kill والذي لاقى نجاحاً عند عرضه موسمين منه خلال 2019 و2021.


أما أحدث بطولات كندة السينمائية، فجاءت من خلال ثلاثة أفلام عالمية، وهي؛ نزوح للمخرجة سؤدد كعدان، والذي شارك في أكثر من 20 مهرجانًا سينمائيًا دوليًا، من بينها مهرجان فينيسيا، حيث فاز بجائزتين من المهرجان. وفيلمي السباحتان (2021) الذي افتتح مهرجان تورنتو السينمائي الدولي، وباص 22 (2023) الذي جاء عرضه العالمي الأول بنفس المهرجان.

كندة علوش موسم رمضان الفنانة كندة علوش

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